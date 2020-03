Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.03.2020/ac/a/d)



Wirecard lege am Montag kräftig zu und gehöre zu den Top-Gewinnern im DAX. Unterdessen würden die Analysten der Deutschen Bank ein Update zu einem wichtigen Wettbewerber von Wirecard bringen: Und anders als ihre Kollegen - z.B. von Goldman Sachs - würden sie beim niederländischen Payment-Dienstleister derzeit überhaupt kein Kurspotenzial sehen. Im Gegenteil. Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Adyen nach Jahreszahlen von 600 auf 690 Euro erhöht und die Einstufung auf "hold" belassen.So weit könnten Meinungen auseinanderliegen: Während die Deutsche Bank sich offenbar mit Müh und Not eine "hold"-Einstufung für Adyen abringen könne, seien die Kollegen von Goldman Sachs deutlich optimistischer. Zumindest heute könnten beide Titel - Adyen ebenso wie Wirecard - kräftige Gewinne verbuchen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.