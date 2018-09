Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

182,45 EUR +2,33% (24.09.2018, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

182,20 EUR +1,90% (24.09.2018, 15:12)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook. (24.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehmens werde am heutigen Montag erstmals im DAX gehandelt. Im durchwachsenen Gesamtmarkt klettere der Neuling direkt an die Spitze des deutschen Leitindex. Das Chartbild habe sich in der Vorwoche jedoch etwas eingetrübt.Gerüchte über eine erneute Shortattacke - die sich bislang als falsch herausgestellt hätten - hatten den Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters am vergangenen Donnerstag kurzfristig um bis zu 10% einbrechen lassen. Zwar habe ein Teil der Verluste schnell wieder aufgeholt werden können, der mittelfristige Aufwärtstrend sei dabei allerdings gerissen worden.Auch der bewusst eng gewählte Stoppkurs des Anlegermagazins bei 170 Euro sei im Zuge dessen unterschritten und die Trading-Position daraufhin mit einem Gewinn von rund 17 Prozent geschlossen worden. Da die fundamentale Wachstumsstory von Wirecard überzeuge, bleibe die Aktie aber weiterhin auf der Watchlist, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: