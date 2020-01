Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Operativ sei das Jahr 2019 für Wirecard durchaus erfolgreich gewesen, doch die wiederholten Bilanzvorwürfe der "Financial Times" (FT) hätten die positive Entwicklung überschattet und über weite Strecken auch den Kursverlauf der Aktie dominiert. Damit solle laut Vorstandschef Markus Braun aber bald Schluss sein.Der Wirecard-Chef habe sich zum Jahreswechsel erneut via Twitter gemeldet: "Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und einen guten Start ins Jahr 2020 und in ein neues Jahrzehnt", habe er am gestrigen Mittwoch geschrieben.Doch Braun wäre nicht Braun, wenn er seine Neujahrswünsche nicht mit einem Kommentar zur Entwicklung bei Wirecard garniert hätte: "Ich bin sicher, dass sich der Markt schneller als bisher erwartet wieder auf die ausgezeichnete Geschäftsentwicklung und Innovationen von Wirecard fokussieren kann."Gemeint sein dürfte damit vor allem die laufende Sonderprüfung durch KPMG, die der Zahlungsabwickler als Reaktion auf die wiederkehrenden Fragen zur Bilanzierung in Auftrag gegeben habe. Dass Braun und sein Team mit einem positiven Ausgang rechnen würden, verstehe sich eigentlich von selbst. Auch die unverändert starken Aussichten im operativen Geschäft habe der Vorstandschef in der jüngeren Vergangenheit immer wieder betont.Die Botschaft komme auch bei den Aktionären gut an: Nach der enttäuschenden Performance im letzten Jahr starte die Wirecard-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von fast zwei Prozent als größter DAX-Gewinner ins Jahr 2020. Damit könne sich der Kurs weiter von der wichtigen 100-Euro-Marke absetzen."Der Aktionär" traue der Aktie von Wirecard durchaus eine dynamische Gegenbewegung zu. Entscheidend dafür dürften jedoch Timing und Ausgang der Bilanzprüfung und der Ermittlungen in Singapur sein. Daher sollten auch weiterhin nur risikobewusste Anleger auf das Comeback spekulieren, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link