Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,55 EUR -0,51% (12.12.2018, 16:07)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die lobenden Worte der Privatbank Hauck & Aufhäuser könnten der Wirecard-Aktie keinen zusätzlichen Schwung verleihen, stattdessen müsse sie ihre anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf wieder vollständig abgeben. Damit setze sich ein Muster fort, dass sich in den vergangenen Wochen schon mehrfach habe beobachten lassen: Seit Ende November habe es mehrere Erholungsversuche gegeben, die aber alle maximal zwei Tage angehalten hätten, ehe es wieder bergab gegangen sei.Meist sei dabei im Bereich von 138 Euro Schluss gwesen. Am aussichtsreichsten sei der Vorstoß von Anfang Dezember gewsen, als der Kurs bis auf 142,30 Euro habe vorrücken können. Direkt im Anschluss sei es allerdings bis unter die Marke von 130 Euro bergab gegangen.Der Sprung über die 200-Tage-Linie im Bereich von 144,75 Euro - und damit auch das Kaufsignal, das die charttechnische Trendwende einleiten könnte - würden somit weiter auf sich warten lassen. Ein (Wieder-) Einstieg dränge sich daher weiterhin nicht auf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,35 EUR -0,26% (12.12.2018, 15:54)