Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe sich endlich zu den lang ersehnten Ergebnissen des Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG geäußert. Demnach hätten sich "aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen" ergeben. Skeptiker werde die Meldung dennoch nicht zufriedenstellen. Denn zum Einen sei das Ergebnis nicht vollständig, zum Anderen müssten sich Anleger nun noch länger gedulden.Aufgrund der Tatsache, dass der deutschen Zahlungsabwickler kein vollständiges Ergebnis der Prüfung bekannt gebe, müssten Investoren weiter mit der Ungewissheit leben. Die Verschiebung in den April hinein sei unabhängig der genannte Umstände v.a. eines: Unglücklich. Dennoch: Dass die Untersuchung, sofern sie bereits abgeschlossen sei, keine substanziellen Feststellungen liefere, sei positiv zu werten. Davon dürfte die Wirecard-Aktie zumindest kurzfristig profitieren. Langfristig bleibe "Der Aktionär" weiterhin bullish für die Wirecard-Aktie. Das aktuell stark ermäßigte Kursniveau könne zum Nachkaufen genutzt werden, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:95,42 EUR +12,90% (13.03.2020, 08:42)