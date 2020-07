Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät weiterhin dazu, die Papiere zu meiden. (Analyse vom 15.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Finanzaufsicht BaFin habe im Bilanz-Skandal bei Wirecard bislang keine allzu gute Figur gemacht. Daran würden auch die jüngsten Aussagen von BaFin-Chef Felix Hufeld zunächst wenig ändern. Zwischenzeitlich sei aber bekannt geworden, dass die Behörde zumindest bei der Wirecard Bank wohl doch genauer hingesehen habe. Zudem habe sie jetzt Anzeige gegen Ex-CEO Markus Braun erstattet.Wie das Branchenportal "finanz-szene.de" berichte, habe die BaFin die Wirecard Bank offenbar genauer unter die Lupe genommen als bislang bekannt. Demnach habe die Behörde in den vergangenen Jahren gleich zwei Sonderprüfungen bei der Bank-Tochter des Zahlungsabwicklers durchgeführt - im Juni und Juli 2017 sowie im Juli 2019. Dies gehe aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz hervor.Bei der siebenwöchigen Prüfung 2017 sei es um das Kreditgeschäft der Wirecard Bank gegangen - und damit auch um deren Risikomanagement und Meldewesen. Die Sonderprüfung 2019 mit Fokus auf dem Thema Geldwäsche habe indes nur drei Tage gedauert.Sonderprüfungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG) würden als das schärfste Schwert der BaFin gelten. Dass die Wirecard Bank in so kurzer Zeit zweimal geprüft werde, "ist laut Kennern der Prüfungspraxis ungewöhnlich", heiße es in dem Artikel. Dennoch scheine die BaFin dabei nichts Relevantes gefunden zu haben. Zumindest sei darüber bislang nichts bekannt geworden und auch für eine Untersuchung auf Konzernebene habe man offenbar keinen Anlass gesehen. Bayaz fordere daher, dass die Prüfergebnisse gegenüber dem Bundestag offengelegt würden.Weitere Aktienverkäufe der Gesellschaft im Vorfeld des Zusammenbruchs von Wirecard würden derzeit noch untersucht - darunter auch die Transaktionen von Mitte Juni im Volumen von 155 Millionen Euro. Wegen des Kurssturzes der Aktie habe Braun die Papiere losschlagen müssen, um Nachschusspflichten gegenüber Kreditgebern (Margin Calls) zu erfüllen, habe es damals geheißen.Die Staatsanwaltschaft München ermittle darüber hinaus auch wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation und des Betrugs gegen Braun und weitere Ex-Manager von Wirecard.Bei der Wirecard-Aktie würden die aktuellen Entwicklungen derweil nicht mehr für sonderlich viel Bewegung sorgen: Mit einem Minus von rund zwei Prozent bilde sie am Mittwoch das Schlusslicht im DAX.