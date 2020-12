Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,3952 EUR -0,05% (22.12.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,3933 EUR -3,46% (22.12.2020, 12:34)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (22.12.2020/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Anlegern droht der Totalverlust - AktiennewsDie Aktionäre des einstigen DAX-Stars können ihre Hoffnungen auf Schadenersatz wohl begraben, so die Experten von "FONDS professionell".Ein neues Gutachten komme zu dem Schluss, dass ihnen aus der Insolvenzmasse nichts zustehe.Noch immer hätten viele Anleger Aktien des Skandalkonzerns Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) im Depot liegen. Aktien, die sie nicht mehr losbekämen, die praktisch nichts mehr wert seien - und für die sie wohl nicht einmal mehr Schadenersatz erwarten könnten. Gläubiger des Zahlungsdienstleisters habe ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das in der Fachpublikation "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" veröffentlicht worden sei. Darin werde erstmalig der insolvenzrechtliche Rang der Schadenersatzforderungen von Aktionären geklärt. Das Fazit sei für die Wirecard-Investoren alles andere als erfreulich."Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass kapitalmarktrechtliche Schadenersatzansprüche von Aktionären nicht als Insolvenzforderungen zu behandeln sind und daher kein Anspruch auf eine Insolvenzquote besteht", zitiere die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) Christoph Thole, Direktor des Instituts für Verfahrens- und Insolvenzrecht an der Universität Köln und Autor des Gutachtens. Anders ausgedrückt bekämen zwar die Banken, die Wirecard Geld geliehen hätten, zumindest etwas davon zurück. Aktionäre würden dagegen aller Voraussicht nach leer ausgehen.Mit dem Gutachten dürfte die letzte Hoffnung der um Millionen geprellten Wirecard-Aktionäre dahin sein. Die Forderung nach Schadenersatz sei ohnehin nur ein dünner Strohhalm gewesen: Bei einer Firmeninsolvenz werde das übrig gebliebene Geld seit jeher zwischen den Gläubigern aufgeteilt, während die Eigentümer - zu denen Aktionäre zählen würden - leer ausgehen. Der Gedanke dahinter sei, dass Anteilseigner die Chance auf hohe Renditen eben auch mit einem hohen Risiko bezahlen müssten, das implizit selbst betrügerische Aktivitäten des Unternehmens umfasse.Einen Weg zum Schadenersatz hätte es laut SZ für Aktionäre gegeben: Wenn sie zugleich normale Gläubiger seien, etwa dem Unternehmen etwas verkauft hätten und nach der Insolvenz den Kaufpreis zurückverlangen würden, könnten sie theoretisch Geld bekommen. Dieser Herangehensweise widerspreche aber das aktuelle Gutachten. Die Wirecard-Anleger müssten ihre Investition also aller Voraussicht nach komplett abschreiben.Börsenplätze Wirecard-Aktie: