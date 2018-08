Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

175,85 EUR +9,05% (16.08.2018, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

175,30 EUR +6,53% (16.08.2018, 16:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (16.08.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), erhöht aber das Kursziel von 130 auf 140 Euro.Das Analysehaus Independent Research hat für Wirecard nach Zahlen und Anhebung des s erhöht, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Aschheimer TecDAX-Unternehmen habe im zweiten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem sei der Ausblick für 2018 angehoben worden. Friebel halte es jedoch mittelfristig für sehr unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs der Wirecard AG wie bisher deutlich stärker steigen werde als Umsatz und Gewinn. Seine Prognosen habe der Analyst allerdings mehrheitlich nach oben revidiert.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Wirecard-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 130 auf 140 Euro angehoben. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: