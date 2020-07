Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Causa Wirecard werde mehr und mehr zum Politikum und erreiche nun auch die höchste Bundespolitik: Laut einem Medienbericht habe sich das Bundeskanzleramt bei der China-Reise von Kanzlerin Merkel im Herbst 2019 für den dortigen Markteintritt des DAX-Konzerns starkgemacht.Laut dem "Spiegel" sei dies auf Betreiben des früheren Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geschehen, der damals als Berater für Wirecard tätig gewesen sei. Dieser habe sich Anfang September 2019 mit Bundeskanzlerin Merkel unterhalten und anschließend einen Termin mit Merkels Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik, Lars-Hendrik Röller, bekommen. Dabei habe Guttenberg Röller über den "beabsichtigten Markteintritt von Wirecard in China unter Beifügung eines Kurzsachstandes" unterrichtet und um "Flankierung im Rahmen der China-Reise" gebeten, zitiere das Magazin aus einer Antwort des Kanzleramts.Mit Erfolg: "Herr Röller hat Herrn zu Guttenberg nach der Reise am 8. September 2019 per E-Mail geantwortet, dass das Thema bei dem Besuch in China zur Sprache gekommen ist und weitere Flankierung zugesagt", habe eine Regierungssprecherin bestätigt. Ob Merkel persönlich das Thema angesprochen habe, gehe laut "Spiegel" nicht aus der Antwort hervor.Zu diesem Zeitpunkt habe es bereits massive Zweifel an der Bilanzierung des Aschheimer Unternehmens gegeben. Die "Financial Times" habe den Stein Anfang 2019 mit einer Serie kritischer Artikel ins Rollen gebracht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz solle seit Februar 2019 über Betrugsermittlungen der BaFin bei Wirecard informiert gewesen sein. Ob das Bundeskanzleramt zum Zeitpunkt der China-Reise davon gewusst habe, sei laut "Spiegel" unklar. In jedem Fall werde sich die Bundesregierung weitere kritische Fragen zur Verstrickung in den Wirecard-Skandal stellen lassen müssen. Oppositionspolitiker würden seit längerem einen Untersuchungsausschuss in der Angelegenheit fordern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: