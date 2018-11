Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

129,95 EUR -5,56% (20.11.2018, 12:28)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

130,45 EUR -3,19% (20.11.2018, 12:44)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der anhaltende Boom beim Online-Shopping werde bei Wirecard auch im nächsten Jahr die Kasse klingeln lassen. Wirecard gehe für das Jahr 2019 von einem operativen Gewinn (EBITDA) im Bereich von 740 bis 800 Millionen Euro aus, wie aus einer knappen Unternehmensmitteilung hervorgehe. Analysten hätten nach Daten von Bloomberg bis dato im Schnitt ein EBITDA von 762 Millionen Euro erwartet.Erst in der Vorwoche habe der Vorstand die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr zum dritten Mal angehoben und ein operatives Ergebnis von 550 bis 570 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ausgehend vom oberen Ende dieser Spanne traue sich der Zahlungsspezialist im kommenden Jahr also einen Gewinnsprung um bis zu 40 Prozent zu.Trotz der guten operativen Aussichten setze der DAX-Titel seine Talfahrt am Dienstag fort. Bereits am Montag habe sie mit dem Fall unter die 200-Tage-Linie und den langfristigen Abwärtstrend im Bereich von 142,46 Euro ein technisches Verkaufssignal generiert. Mittlerweile notiere der Aktienkurs sogar unterhalb von 130 Euro.Zwar halte DER AKTIONÄR auf dem gegenwärtigen Niveau eine Stabilisierung oder gar eine kurzfristige Gegenbewegung für möglich, zunächst sollten Investoren jedoch die Füße stillhalten.