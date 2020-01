Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

112,10 EUR -0,27% (03.01.2020, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

112,20 EUR -1,88% (03.01.2020, 14:09)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Unterstützt von steigender Risikofreude, Konjunkturoptimismus in China und den jüngsten Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun habe die Wirecard-Aktie am Donnerstag bis zu 7 Prozent zugelegt. Am Ende des ersten Handelstags 2020 habe das Plus bei rund 4,5 Prozent gelegen. Damit habe sie im freundlichen Gesamtmarkt zu den größten Gewinnern gezählt.Wegen der Zuspitzung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stehe der Aktienmarkt am Freitag unter deutlich schlechteren Vorzeichen, doch auch in diesem Umfeld schlage sich die Wirecard-Aktie ordentlich: Während der DAX rund eineinhalb Prozent nachgebe, habe sie zeitweise als einziger Gewinner moderat im Plus notiert.Das starke Momentum, mit dem die Wirecard-Aktie ins neue Jahr starte, mache offenbar auch Eindruck auf die Shortseller. Wie aus dem "Bundesanzeiger" hervorgehe, habe der New Yorker Hedgefonds Coatue Management seine Netto-Leerverkaufsposition am 2. Januar von 0,86 Prozent auf 0,73 Prozent gesenkt.Sollte sich der Kursanstieg fortsetzen, dürften weitere Leerverkäufer kalte Füße bekommen - vor allem dann, wenn die Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung wie von CEO Braun angedeutet früher als bislang erwartet vorlägen und der Zahlungsabwickler damit seine weiße Weste unter Beweis stellen könne.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link