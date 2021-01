Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (06.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des insolventen Zahlungsabwicklers lege den dritten Tag in Folge deutlich zu, bleibe aber hinter dem Hoch von Dienstag zurück.Eine Kursvervielfachung binnen Stunden - das gebe es selbst im Pennystock-Bereich nicht allzu häufig. Die Wirecard-Aktie sei am Dienstag zwischenzeitlich um 480 Prozent gegenüber dem niedrigsten Stand am Montag gestiegen. Ein wilder Zock. Am Ende sei immerhin ein Plus von 112 Prozent geblieben. Heute würden Börsianer erneut deutliche Gewinne sehen, wenngleich diese mit 35 Prozent deutlich geringer ausfallen würden.Die Suche nach dem Grund für diese wundersame Wertsteigerung gleiche einem Stochern im Nebel. Selbst Marketwatch sei die sensationelle Rally eine kurze Meldung wert gewesen. DER AKTIONÄR habe am Dienstag kleinere Shorteindeckungen von Hedge Fonds vermutet, die nach horrenden Gewinnen gewillt sein könnten, ihre Positionen zu schließen.Derweil werde in einschlägigen Online-Foren heftig über den Kursanstieg diskutiert. Einige User lassen sich hinreißen zu Kurszielen im zweistelligen Euro-Bereich, so Leon Müller von "Der Aktionär". Woher sich ihr Optimismus speise, würden sie offen lassen. Fakt sei: Wirecard sei Pleite. Wirecard gelte als einer der größten Betrugsskandale in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Fakt sei: Der parlamentarische Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag sei mit seinen Fragen längst nicht am Ende. Fakt sei: Die Wirecard-Aktie sei vor allem eines - Spielball von Spekulanten.Weiterhin ist die Wirecard-Aktie kein Investment, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: