Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,856 EUR -0,83% (17.09.2020, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,8509 EUR +0,11% (17.09.2020, 17:05)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (17.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Eine riesige Zahl von Mitarbeitern des Zahlungsdienstleisters Wirecard solle schon lange Zeit über die bilanziellen Machenschaften der Wirecard-Führungsriege um Vorstand Markus Braun informiert gewesen sein, melde das "Handelsblatt". Die Scheinwelt der Vorstände und das reale Zahlenwerk seien weit auseinandergegangen.Ausschlaggebend sei das regelmäßige "Payment & Risk Monthly Reporting" gewesen, das einer Zahl von etwa 250 Wirecard-Mitarbeitern zugänglich gewesen sei und eine konzernweite Informationsbasis dargestellt habe. Diese Berichte seien regelmäßig in Form einer Power-Point-Präsentation, immer zu Monatsbeginn zur Verfügung gestellt worden.Beispiel: Transaktionsvolumen für 2019. Für das Jahr sei intern ein reales Volumen von 61,3 Milliarden Euro gezählt worden. Die Darstellung nach außen habe anders ausgesehen: Gemäß den offiziellen Berichten habe Wirecard angeblich mehr als das Doppelte an Transaktionen abgewickelt, 124,2 Milliarden Euro allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2019. Deutlich mehr als die Hälfte des Wirecard-Geschäfts sei damit womöglich gefälscht gewesen. Zudem hätten in der Coronakrise etliche Kunden starke Umsatzeinbußen verbucht. Der Abschwung habe sich in den Reports widergespiegelt, doch seien diese aber nicht nach außen kommuniziert worden.Auch das Reporting von Vorstand Markus Braun für das Jahr 2018 sei deutlich beschönigt gewesen. Der CEO habe am 14. Februar 2019 vor die Presse getreten und einen Gewinnsprung um 40 Prozent verkündet, doch diese Zahl sei bereits manipuliert worden.Das ominöse Asien-Geschäft des Konzerns sei schon vielen Angestellten in Aschheim aufgefallen gewesen. Ein Wirecard-Mitarbeiter der Zentrale habe jetzt gegenüber dem Wirtschaftsmagazin erklärt, zunächst habe das Drittpartnergeschäft der Verschleierung von Zahlungen für dubiose Partner gedient, etwa aus der Gambling- und Porno-Szene. "Im Konzern wollte niemand so genau wissen, was Marsaleks Bereich macht. Er hat Umsatz und Gewinn geliefert, aber alle haben vermutet, dass es um schmutzige Geschäfte geht."Das Reporting habe eine zentrale Datensammlung für Transaktionszahlen und große IT-Projekte dargestellt. Mitarbeiter, darunter viele Techniker, aber auch Manager, hätten so die echten Zahlen jederzeit mit den euphorischen Fake-Angaben vergleichen können, die Braun regelmäßig den Investoren und der Öffentlichkeit präsentiert habe.Die Wirecard-Aktie sei seit der Insolvenz fest in Zocker-Hand. Längerfristig orientierte Anleger meiden das Papier, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link