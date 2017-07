Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

64,08 EUR +2,76% (11.07.2017, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

64,199 EUR +2,13% (11.07.2017, 09:40)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (11.07.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe seine Ergebnis-Prognose für 2017 angehoben. Wegen der starken Geschäftsentwicklung rechne der Vorstand jetzt mit einem EBITDA zwischen 392 und 406 Mio. Euro. Bisher habe die Spanne zwischen 382 und 400 Mio. Euro gelegen.Ein Wert in der Mitte der nun angepeilten Range würde einer Erhöhung des operativen Ergebnisses um rund 30% im Vergleich zum Gesamtjahr 2016 bedeuten. Das entspreche auch der jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim EBITDA in den letzten fünf Jahren.Vollkommen überraschend komme der Schritt indes nicht: In der Vergangenheit habe Wirecard gleich mehrmals die Prognose erhöht. Schon bei der Präsentation des Zwischenberichts für Q1 hätten deswegen einige Anleger mit der Erhöhung gerechnet - und trotz starker Zahlen enttäuscht reagiert, dass dem (noch) nicht so gewesen sei.Investierte Anleger sollten bei der Wirecard-Aktie dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2017)Börsenplätze Wirecard-Aktie: