Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

69,819 EUR +0,91% (25.08.2017, 10:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (25.08.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Es scheine nur eine Frage der Zeit, wann einer der großen Finanzadressen ein Übernahmeangebot für Wirecard vorlege. Denn der Online-Zahlungsabwickler platze derzeit aus allen Nähten, blühe, wachse und gedeihe in einem absoluten Zukunftsmarkt. Im zweiten Quartal habe der TecDAX-Titel den Umsatz um 41% auf 340,6 Mio. Euro steigern können. Operativ habe das Unternehmen mit 95,2 Mio. Euro 35% mehr als im Vorjahr verdient. Für das Gesamtjahr 2017 erwarte Wirecard nun einen operativen Gewinn zwischen 392 und 406 Mio. Euro. Ein Händler habe nach der Analyse der Quartalsbilanz vor allem den starken Barmittelzufluss hervorgehoben, der seine Erwartungen um 20% übertroffen habe. Auch die Neukundenanzahl im ersten Halbjahr unterstreiche den beschleunigten Wachstumspfad, auf dem sich Wirecard aktuell befinde.Der Titel bleibe ein heißer Übernahmekandidat und bezüglich des Aktienkurses sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:69,75 EUR +0,79% (25.08.2017, 10:15)