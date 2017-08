Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (21.08.2017/ac/a/t)

AschheimBad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von der "BÖRSE am Sonntag":Die die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Online-Zahlungsabwickler gehöre zurzeit definitiv zu den Gewinnern unter den deutschen Aktien: Der anhaltende Onlineshopping-Boom, sowie strategische Zukäufe hätten dazu geführt, dass sich die Aktie des TecDax-Konzerns seit März auf einer rasanten Bergfahrt befinde. Am Donnerstag habe die Aktie einen neuen Höchststand von 69,49 Euro erreicht, ein Plus von über 67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Der Grund: Die guten Zahlen, mit denen Wirecard bei der Veröffentlichung der Quartalsbilanz am Donnerstagmorgen sogar die Analysten überrascht habe: Die Umsätze des Zahlungsabwicklers hätten im zweiten Quartal 2017 um 41 Prozent auf 340,6 Millionen Euro zugelegt, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 35,3 Prozent auf 95,2 Millionen Euro gewachsen.Auch für den Rest des Jahres sehe es für Wirecard äußerst gut aus. Der Konzern habe nach der Veröffentlichung der Daten für das zweite Quartal 2017 seine Prognose für den operativen Gewinn angehoben: Im Laufenden Jahr solle ein Ebitda von 392 Millionen bis 406 Millionen Euro erzielt werden. Dabei möchte sich Wirecard unter anderem verstärkt auf den US-Markt stützen, den es mit dem Zukauf des Kreditkartenakzeptanz-Geschäfts des amerikanischen Finanzhauses Citigroup im Jahr 2016 erschlossen habe.Doch Wirecard sei keineswegs nur in Deutschland und den USA gut aufgestellt: Seit März 2017 gehöre dem bayerischen TecDAX-Unternehmens auch das Citigroup Prepaidkarten-Geschäft in elf Ländern im asiatisch-pazifischen Raum. Wirecard erhoffe sich durch die Erschließung des Schwellenländer-Marktes einen zusätzlichen jährlichen Gewinn von 20 Millionen, basierend auf der wachsenden Kaufkraft sowie der großen Onlineaffinität der Mittelschicht in diesen Ländern.Fazit: Dank dem nach wie vor boomendem Online-Handel und der steigenden Beliebtheit des bargeldlosen Bezahlens, sei bei Wirecard noch ordentlich Luft nach oben. Auch in der Erschließung des Schwellenländermarktes scheine deutlich Zukunftspotenzial zu liegen. Deswegen, zähle die Wirecard-Wertpapier diesen Sommer definitiv zu den Gewinnern des deutschen Aktienmarktes und gelte als klares Sommer-Schnäppchen für Anleger, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 19.08.2017)Börsenplätze Wirecard-Aktie: