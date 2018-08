Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 169,00 Halten LBBW Mirko Maier 10.08.2018 185,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 08.08.2018 235,00 Buy HSBC Antonin Baudry 08.08.2018 145,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 07.08.2018 185,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 26.07.2018 200,00 Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 26.07.2018 140,00 Buy Baader Bank Knut Woller 25.07.2018 159,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 25.07.2018 115,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 17.07.2018 141,00 Equal-Weight Morgan Stanley Adam Wood 13.07.2018 130,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 28.06.2018 156,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 27.06.2018 142,00 Halten DZ BANK Harald Heider 25.06.2018 132,00 Neutral Credit Suisse - 25.06.2018 180,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 18.06.2018 132,00 Neutral Citigroup Josh Levin 30.05.2018 160,00 Buy Commerzbank AG Heike Pauls 18.05.2018



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

169,15 EUR -0,70% (15.08.2018, 09:42)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

170,20 EUR -0,96% (15.08.2018, 09:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (15.08.2018/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der endgültigen Quartalszahlen zu? 235,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 16. August ihren endgültigen Q2-Bericht präsentieren.Am 25. Juli hat der Zahlungsabwickler für das erste Halbjahr bzw. das 2. Quartal 2018 ein positives vorläufiges Ergebnis gemeldet. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Halbjahr 2018, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, um 45,8% auf 897,3 Mio. EUR (H1/2017: 615,5 Mio. EUR). Im 2. Quartal 2018 stieg der Umsatz um 40,0% auf 476,9 Mio. EUR (Q2/2017: 340,6 Mio. EUR). Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde im 1. Halbjahr nach vorläufigen Zahlen um 39,1 Prozent auf 245,5 Mio. EUR verbessert (H1/2017: 176,5 Mio. EUR). Im 2. Quartal erhöhte sich das EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal um 39,9% auf 133,2 Mio. EUR (Q2/2017: 95,2 Mio. EUR).Der Vorstand von Wirecard ist sehr optimistisch für das Gesamtjahr und bestätigt seine Prognose, im Geschäftsjahr 2018 einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 520 Mio. EUR bis 545 Mio. EUR zu erzielen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von HSBC. Die britische Investmentbank hat das Kursziel nach vorläufigen Zahlen von 160 auf 235 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen. Angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten und zweiten Quartal erschienen die Ziele des Bezahldienstleisters für 2020 mittlerweile konservativ, schrieb HSBC-Analyst Antonin Baudry in einer am 8. August vorliegenden Studie. Der Experte habe seine langfristigen Wachstumserwartungen angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: