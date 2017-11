London (www.aktiencheck.de) - Was über das Wochenende auf den Krypto-Märkten passiert ist, war phänomenal, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Die Hashrate, also die Mining-Power von Bitcoin Cash, habe die von Bitcoin überstiegen. Und obwohl die Mining-Profitabilität nun wieder ihr vorheriges Niveau erreicht habe, seien viele Miner noch nicht wieder zur klassischen Bitcoin zurück gewechselt und es bleibe ein großer Rückstau unbestätigter Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain. Es könnte eine Weile dauern, die ausstehenden 122.000 Transaktionen abzuarbeiten. Bis dahin müssten die Nutzer entweder eine höhere Gebühr bezahlen oder ein wenig länger warten, bis ihre Transaktionen bestätigt würden. Zum Höhepunkt des Chaos habe die Anzahl der unbearbeiteten Transaktionen sogar bei 176.000 gelegen.Der größte Teil der Kursgewinne von BCH sei direkt von Bitcoin gekommen, nach einem beträchtlichen Pullback von seinem Allzeithoch von 8.000 US-Dollar. Auch DASH habe von den Kursverlusten von Bitcoin profitieren können. Nachdem der Preis vor einer Woche aus seinem Konsolidierungsdreieck ausgebrochen sei, habe er am Sonntag einen Ausbruch von 340 auf 430 US-Dollar erlebt. (13.11.2017/ac/a/m)