Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der WTI-Ölpreis fiel gestern zeitweise um mehr als 2% und ging letztlich mit einem Minus von 1,4% aus dem Handel, so die Analysten der Commerzbank.Während Brent von der Erwartung einer Verlängerung der Produktionskürzungen bei der OPEC-Sitzung an diesem Donnerstag unterstützt werde, gerate WTI aufgrund der Wiederinbetriebnahme der Keystone-Pipeline in den USA unter Druck. Die zuständige Behörde habe dem Pipelinebetreiber TransCanada gestern die Genehmigung dazu erteilt. Die Pipeline transportiere täglich 590 Tsd. Barrel Rohöl von den kanadischen Ölsandfeldern in Alberta in den Mittleren Westen der USA. TransCanada habe aber keine Angabe dazu machen wollen, wann die Pipeline wieder ihre Normalkapazität erreichen werde. Die Schließung der Pipeline aufgrund eines Lecks habe den WTI-Preis in der letzten Woche aufgrund des zu erwartenden deutlichen Lagerabbaus in Cushing deutlich steigen lassen. Diese Prämie werde nun wieder ausgepreist. Eine weitere Folge davon sei, dass die WTI-Terminkurve am vorderen Ende wieder ansteigend sei, nachdem sie in der letzten Woche vollständig in Backwardation gewesen sei.Sowohl bei Brent als auch bei WTI sei es in der Woche zum 21. November zu einem Abbau der spekulativen Netto-Long-Positionen gekommen. Da die Preise seither gestiegen seien, dürften auch die Netto-Long-Positionen inzwischen wieder ausgeweitet worden sein. Bei Brent lägen sie weiterhin nur knapp unter einem Rekordniveau. Die Analysten wder Commerzbank würden deshalb das Risiko einer Korrektur sehen, sollte die OPEC die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. (28.11.2017/ac/a/m)