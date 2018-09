Wie funktionieren Bitcoin und Co.?

Bitcoin und Co. kaufen

Wer Bitcoin und Co. kaufen möchte, der muss ein paar Schritte beachten. Zunächst muss ein Account auf einem Tauschportal erworben werden. Von denen gibt es momentan schon einige, sodass man freie Auswahl hat. Zur Registrierung benötigt man meist noch den Ausweis und bei der Nutzung auf dem Smartphone die Verifikation per Telefonnummer. Dann kann man Euro oder Dollar auf den Account transferieren und in Kryptowährungen umtauschen. Die Vorgehensweise kann sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden, ist aber in der Regel gleich. Wer am Kauf interessiert ist, kann sich unter anderem den "Ether kaufen für Anfänger" Leitfaden bei Kryptopedia anschauen.



Was sagen Experten zu den digitalen Währungen?

Die meisten Finanzexperten sind den Kryptowährungen eher misstrauisch gesinnt. Das zeigt auch die Kursentwicklung der vergangenen Jahre. Besonders beim Bitcoin gab es hier eine erstaunliche Entwicklung, die so wohl kaum jemand vorhergesehen hätte. Als Bitcoin handelbar wurde, gab es einen Bitcoin für 0,08 Dollarcent. Etwa 1300 Bitcoins hätte man sich so kaufen können. Im Dezember 2017 war ein einziger Bitcoin dann schon knapp 20.000 Dollar. Eine Preissteigerung um das 250.000-Fache. Momentan pendelt der Kurs um die 6000 Dollar. Das große Problem stellt die enorme Kursschwankung dar.



Anderen Kryptowährungen ergeht es ähnlich, wenn auch die Kurse längst nicht im vierstelligen Betrag pendeln. Als langfristige Geldanlage eignen sich Bitcoin und Co. momentan also nicht, eher für den schnellen und glücklichen Gewinn. Wie sich die Kurse weiter entwickeln werden, ist nicht vorhersehbar, denn auch in der Vergangenheit ist das nicht wirklich geglückt. Sollten Kryptowährungen reguliert werden, wie es einige Finanzaufsichten schon gefordert haben, dann würde dies den Grundgedanken der Technologie zerstören und die Kryptowährungen würden schlagartig an Bedeutung verlieren. In absehbarer Zeit bleiben die Kryptowährungen, zumindest die meisten von ihnen, Spekulationsobjekte, die für den durchschnittlichen Anleger eher nicht zu empfehlen sind. (19.09.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Hype um die Kryptowährungen ist mittlerweile wieder abgeebbt, aber trotz des großen medialen Echos bleiben vielen Bürgern und Anleger noch wichtige Fragen unbeantwortet. Während Zinskonten, Aktien und Edelmetalle vielen bekannt und verständlich sind, verstehen viele beim Thema Kryptowährungen nur Bahnhof. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn hinter den Begriffen Bitcoin, Ethereum und Co. steckt eine mehr oder weniger komplizierte Technologie, die ursprünglich nur wenig mit Geld und Spekulationen gemein hatte. Als dezentrales Netz sollte damit die Hoheit über die Daten nicht einem Server gehören, sondern dem gesamten Netzwerk. Auch die Sicherheit des Systems ist für zukünftige Technologien interessant.Unabhängig davon, wie es dazu kommen konnte, dass Bitcoin so viel Wert werden konnte, fragen sich viele zu Recht, wie das System eigentlich funktioniert. Einfach erklärt handelt es sich dabei um eine Kette von sogenannten Blocks, die Blockchain. Es ist ein öffentlich nutzbares Buchungssystem, in dem jede Transaktion chronologisch abgespeichert wird. Jede Transaktion wird dabei von jedem User im Netz bestätigt. Dieser Prozess nennt sich Mining. Durch Signaturen und Verschlüsselungen wird dabei garantiert, dass eine Transaktion auch wirklich vom Absender stammt und nicht modifiziert wurde. Dadurch, dass jeder User eine Transaktion bestätigen und abgleichen muss, ist das Einbringen gefälschter Buchungen fast ausgeschlossen.