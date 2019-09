Lebensunterhalt mit Forex-Trading verdienen

Wie sollte man optimalerweise traden?





Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, mit welchen man erfolgreich beim Forex-Trading werden kann:



Der selbstständige Handel

Hier tradet man vollkommen manuell, deshalb sollte auch extensives Wissen in Bezug auf den Forex-Markt vorhanden sein. Dabei ist es klarerweise notwendig, sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und auch Motivation zu investieren, um mit dem manuellen Forexhandel erfolgreich zu werden. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass man mit dem manuellen Handel mit Abstand am meisten über den Forex-Markt lernt.



Dies bedeutet, dass man dadurch auch in Zukunft größere Chancen hat, tolle und vor allem gewinnbringende Entscheidungen am internationalen Finanzmarkt zu treffen. Der selbstständige Handel ist somit insbesondere für jene Trader empfehlenswert, welche wirklich zu absoluten Experten im Forex-Trading werden und dabei tolle Gewinne erzielen wollen.



Der Copycat-Handel

Copy-Trading erfreut sich insbesondere heutzutage großer Beliebtheit, da der jeweilige Händler außer Geld nicht viele andere Ressourcen investieren muss, um erfolgreich zu sein. Denn beim Copycat-Handel wird einfach ein Profi-Trader abonniert, dessen Trades dann automatisch kopiert werden, wodurch man im Grunde genommen an der Expertise eines Profis und auch an möglichen Gewinnen teilhaben kann, ohne sich selbst mit der Materie zu beschäftigen. Diese Methode ist natürlich nur genauso erfolgreich, wie der jeweilige Trader den man kopiert, weswegen man hier definitiv eine gute Wahl treffen sollte. Dann kann Copy-Trading, welches nur sehr wenig Zeitaufwand erfordert, auch äußerst erfolgreich sein.



Der automatisierte Handel

Weiters existiert auch der automatisierte Handel mit Devisen. Dies bedeutet, dass man Programme verwendet, welche alle Trades automatisch durchführen. Das hat natürlich den Vorteil, dass es nicht viel Zeitaufwand erfordert, da man sich mit dem Forex-Trading und damit verbundenen Themen nicht großartig beschäftigen muss. Jedoch hat es aber auch den Nachteil, dass man selbst nicht viel über Forex-Trading lernt, weil die jeweiligen Programme autonom arbeiten und man nur darauf vertrauen kann, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Somit ist der automatisierte Handel eine interessante Option für jene, welche nicht viel Zeit haben und vollautomatisch traden wollen, aber nicht für jene Menschen geeignet, welche gerne volle Kontrolle über Trades haben.



Zusammengefasst kann man also sagen, dass Forex-Trading definitiv sehr profitabel sein kann, wobei man sich für eine der drei verfügbaren Trading-Methoden entscheiden sollte. Jede davon hat individuelle Merkmale, wobei unterschiedliche Trader natürlich auch differenzierende Strategien anwenden. Deswegen ist es empfehlenswert, einfach jene Methode zu wählen, welche am sinnvollsten für das jeweilige Individuum erscheint.



Wir empfehlen definitiv das selbstständige Trading, da man auf diesem Wege am meisten über den Forexmarkt lernt und dieses Wissen daraufhin auch gewinnbringend am internationalen Finanzmarkt anwenden kann. (26.09.2019/ac/a/m)









