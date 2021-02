Die neuen Brexit-Hürden hätten in Nordirland auch eine politische Komponente. So verleihe das im Vorfeld heftig umstrittene Nordirland-Protokoll der Provinz nunmehr einen Doppelstatus. Nordirland gehöre zwar zum britischen Zollgebiet, müsse de facto jedoch weiterhin die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion befolgen. Damit solle eine harte EU-Außengrenze zur Republik Irland und ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts verhindert werden. Dies unterbinde im Umkehrschluss allerdings den freien Warenverkehr zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs.



Um den Schutz des EU-Binnenmarkts zu wahren, würden Zollkontrollen fällig. Dies sei im Vorfeld scharf kritisiert worden. Unionisten sähen in der Errichtung einer Zollgrenze innerhalb Großbritanniens eine Gefahr für die Einheit des Vereinigten Königreichs. Die momentane Situation habe die Spannungen vor Ort befeuert. Aus Sorge um die Sicherheit der Zollbeamten hätten die nordirischen Behörden die Kontrollen temporär ausgesetzt. Auch die Europäische Union habe reagiert und Kontrolleure zurückbeordert. Kurzfristig sehe man hier also noch keine größeren Auswirkungen, aber dies werde vermutlich nicht so bleiben, da letztlich das Nordirland-Protokoll umgesetzt werden müsse.



Neben dem Güterhandel und der Nordirland-Problematik rücke der Brexit auch den Finanzmarktsektor in den Fokus. Denn dieser sei aus dem Abkommen ausgeklammert worden, d.h. es gebe schlicht keine Vereinbarung für diesen Sektor. Dies sei bemerkenswert, trage dieser Sektor doch immerhin rund 7% zur Bruttowertschöpfung Großbritanniens bei.



Die britischen Finanzdienstleister hätten ihre so genannten Passporting-Rechte per Ende 2020 ersatzlos verloren. Es sei ein harter Brexit, der Deal biete kaum Erleichterung. Die britische Finanzbranche habe im Vorfeld eine Reihe von Vorbereitungen getroffen. Die Verlagerung von Kapital und Arbeitsplätzen an andere europäische Finanzstandorte sei vermehrt zu beobachten gewesen. Laut Bundesfinanzministerium hätten sich in Deutschland infolge des EU-Austritts Großbritanniens 55 Banken und Finanzdienstleister um eine Geschäftslizenz bemüht, 54 der Anträge seien genehmigt worden. Die gewaltige Tragweite des Brexits sei antizipiert worden. Das Jahr 2021 sei für die Londoner Finanzbranche dennoch mit einem Tiefschlag gestartet. Der Handel mit europäischen Aktien sei in großem Stil aus London abgewandert. Bisher habe London einen Marktanteil von bis zu 30% im Handel mit Aktien von Unternehmen aus der EU gehabt. Dieser sei von einem Tag auf den anderen nach Kontinentaleuropa abgewandert und einige Marktbeobachter würden befürchten, dass dies auch so bleiben werde.



Die EU habe den Finanzplatz London bisher nicht als gleichwertig anerkannt. Obwohl ein Äquivalenzregime langfristig Vorteile für beide Seiten berge, zögere die EU bisher. Es stünden eigene Ambitionen im Vordergrund. Die EU erhoffe sich wohlmöglich einen Bedeutungszuwachs europäischer Finanzstandorte. Allerdings sei umstritten, ob die EU das Potenzial habe, zu einem bedeutenden Player an den Kapitalmärkten aufzusteigen. Die Festlegung auf ein Finanzzentrum wäre hierfür unerlässlich, hier sei aber aufgrund nationaler Interessen keine Einigung in Sicht. Im Gegenteil: Der europäische Kapitalmarkt sei, auch bedingt durch die Abwanderung/Verlagerung von Geschäften aus London, zunehmend fragmentiert.



Das Spiel auf Zeit berge ein weiteres Risiko. Je länger die Anerkennung auf sich warten lasse, desto höher das Risiko einer Deregulierung des britischen Finanzmarktes. Dies wisse auch der deutsche Bankenverband, der mit Blick auf den internationalen Wettbewerb für ein baldiges Abkommen plädiere. Ein einfaches Äquivalenzregime dürfte aus Sicht Großbritanniens unzureichend sein. Denn die EU könne derartige Äquivalenzregelungen jederzeit einseitig aufkündigen, was die langfristige Planbarkeit erschwere. Ein verbindlicheres Abkommen sei im Sinne der Finanzstabilität daher wünschenswert.



Den Brexit könne man keinesfalls abhaken. Die Disruptionen im Güterhandel würden die Wirtschaft noch einige Zeit begleiten. Bis Prozesse routiniert und Lieferketten angepasst seien, würden Monate möglicherweise Jahre vergehen. Der Brexit-Deal sei nur ein geringer Trost und nicht allen Branchen gleichermaßen vergönnt. In der Finanzbranche herrsche weiterhin Unsicherheit. Es werde Zeit, dass die Politik Fakten schaffe etwa mit einem Äquivalenzregime.



Die Zeit für ein abschließendes Fazit sei noch nicht reif. Für den Augenblick bleibe festzuhalten: Auch wenn das prophezeite Brexit-Chaos bisher ausgeblieben sei, dürften erst die nächsten Monate und Jahre zeigen, welcher wirtschaftliche Schaden durch den Brexit entstanden sei. Vor dem Hintergrund eines vermutlich verringerten Handelsvolumens und von Produktionsverlagerungen könnte bald Katerstimmung in Großbritannien herrschen.







