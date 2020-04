Insgesamt würden die Experten von Legal & General Investment Management einen viel größeren Einbruch erwarten, als der Markt aktuell einzupreisen scheine: Die Schätzungen der Experten würden implizieren, dass die Gewinne um etwa 40% bis 50% einbrechen würden.



Der sektorbezogene Ansatz gebe allerdings auch Grund zur Hoffnung: Erstens sei die sektorale Zusammensetzung der US-Aktienmärkte heute eine andere als im Jahr 2008. Zwei der Sektoren mit der schlechtesten Performance im Jahr 2008, nämlich der Finanz- und der Energiesektor (Letzterer dürfte angesichts des angebots- und nachfragegetriebenen Einbruchs des Ölpreises bei diesem Rückgang besonders stark betroffen sein), hätten heute in den USA etwa die Hälfte des damaligen Indexgewichts. Das sollte ihren Einfluss auf die Gesamtentwicklung abschwächen.



Zweitens habe sich die Gewichtung von Technologieaktien in den wichtigsten US-Indizes seit der Finanzkrise etwa verdoppelt. Das falle nicht unbedingt auf den ersten Blick auf, weil sich einige Technologiewerte außerhalb des offiziellen Informationstechnologiesektors "verstecken" würden: Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) falle zum Beispiel unter privaten Konsum, Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Alphabet/Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) unter Kommunikation.



Technologiewerte sollten sich im Großen und Ganzen in dieser Krise als widerstandsfähiger erweisen als andere Sektoren - insbesondere als die Index-Schwergewichte des Jahres 2008 im Finanz- und Energiesektor. Der Technologiesektor sei dank abonnementbasierter Geschäftsmodelle und dank des Übergangs zu einer stärker online geprägten Wirtschaft weniger zyklisch, und viele Anbieter würden sogar vom momentanen Zwang zu Home Office und Social Distancing profitieren.



Die Experten von Legal & General Investment Management möchten die Auswirkungen des Wirtschaftsabschwungs auf die Unternehmensgewinne nicht kleinreden: Der Rückgang werde wahrscheinlich einer der größten sein, die man jemals gesehen habe. Aber ein besonnener und mehrgleisiger Ansatz bei der Gewinnprognose sollte helfen, Bandbreiten zu finden, in Aktien mittelfristig Wert entwickeln können. (06.04.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wie stark werden Unternehmensgewinne unter Corona leiden? Ein deutlicher Rückgang wird nicht zu verhindern sein. Doch es gibt auch Grund zu Optimismus, sagt Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management.Angesichts der extremen Umstände verwende Lars Kreckel zwei Modelle, die sich den Gewinnprognosen aus unterschiedlichen Perspektiven nähern würden:Der klassische Ansatz ist darauf ausgerichtet, die Makroszenarien unserer Ökonomen in konsistente Gewinnprognosen zu übersetzen, so die Experten von Legal & General Investment Management. Dabei würden das umsatzgewichtete BIP-Wachstum, die Unternehmensmargen und ein Maß für die Konjunkturflaute herangezogen. Angesichts der einzigartigen Herausforderungen der aktuellen Krise habe Lars Kreckel zur Überprüfung des Modells für das heutige Umfeld auch einen sektorbasierten Ansatz verwendet, der Daten über die Gewinnrückgänge in den US-Sektoren während der Rezessionen 2000 bis 2003 und 2007 bis 2009 einbeziehe.