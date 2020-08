Möglichkeiten, ein gefälschtes Casino zu erkennen

Wenn Sie einen Rezensenten sehen, der als Experte für alles von Kosmetik bis hin zu hoch entwickelten IT-Tools beschrieben wird, dann ist das wahrscheinlich ein gesponserter Rezensent.



Wenn die Person ein neues Mitglied des Forums bzw. der Website ist, könnte dies ein Hinweis auf eine gefälschte Rezension sein.



Von Webformularen weglenken



Falsche Kasinos sagen nicht aus, wer die Eigentümer und Betreiber der Website sind. Sie bieten den Benutzern auch keine Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Suchen Sie nach großen etablierten Casinos und machen Sie diesen Vergleich. Sie werden sehen, dass große Kasinos nicht nur mehrere E-Mail-Adressen und Kontaktdetails haben, sondern möglicherweise auch Live-Chat-Unterstützung bieten. Nun gibt es auch kleinere legitime Online-Kasinos, sodass dies nicht dazu dient, diese zu disqualifizieren, sondern vielmehr dazu, die Funktionen, auf die man achten sollte, zu erweitern.



Transparenz des Casinos



Nachdem Sie ein paar freie Runden gespielt haben, können Sie sich entscheiden, etwas Bargeld auf Ihr Konto einzuzahlen und mit dem Spiel zu beginnen. Informieren Sie sich über die verfügbaren Zahlungsmethoden, ob es ein Support-Team und eine Kontaktseite gibt. Wenn Sie gewonnen haben, versuchen Sie, den Gewinn abzuheben und sehen Sie, wie das für Sie läuft. Wenn alles reibungslos klappt, haben Sie vielleicht schon einen guten Start.



Zahlungsoptionen



Wenn ein Casino mehrere Einzahlungsmöglichkeiten hat, ist das ein gutes Zeichen. Es gibt einige Casinos, die nur Blockkettentechnologie und Kryptowährungen wie Bitcoin verwenden, die ebenfalls sehr legal sind, ein großartiger Anfang wäre Bitcoin Casino.







Die Bonus-Falle



Wenn Sie auf einen Bonuscode stoßen, der zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist er vielleicht nicht wahr. Ein attraktiv aussehendes Angebot kann durchaus Fallen abdecken, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen sind.



Wilde Rollover-Forderungen: In manchen Kasinos kann es vorkommen, dass Sie Ihren Bonus verrückt oft umdrehen müssen. Mehr als 99 Mal kann es vorkommen!



Versteckte Einzahlungsforderungen: Eine Einzahlung kann erforderlich sein, um Bonusgewinne auszuzahlen. Das ist einfach unmöglich.



Grenzen für Siege: Buchstäblich, einige Bonusbedingungen erlauben es Ihnen nicht, mehr zu gewinnen, als Sie bereits eingezahlt haben - nicht cool.



Hinterhältiges Spielgewicht: Der Rollover mag überschaubar sein, aber alle Spiele zählen nur zu 50%.



Obskure Spielauswahl



In Online-Kasinos sollte es eine Menge Spielautomatenspiele geben. Auch die Anbieter dieser Spiele sollten vertrauenswürdig sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Spiele sehen, die Sie nirgendwo zuvor gesehen haben. Bei diesen Arten von Spielen kann es Softwareentwickler geben, die man nirgendwo anders zu finden scheint. Dies könnte sehr wohl Betrugssoftware sein. Machen Sie sich nicht die Mühe, an Spielautomaten zu spielen, die einen Auszahlungsprozentsatz von unter 94% haben, da dies eine Art rote Flagge ist.



Abschluss



Folgen Sie am Ende Ihrer Überprüfungen und Kontrollen Ihrem Bauchgefühl, denn es ist gar nicht so schwer, echte Kasinos zu erkennen. Lassen Sie sich nicht von der Unsicherheit davon abhalten, Ihre Gewinne zu erzielen. (15.08.2020/ac/a/m)









