Die US-Wirtschaft wachse nun schon das zehnte Jahr in Folge - dies sei die zweitlängste Wachstumsphase in der Geschichte der USA. Viele Anleger würden deshalb glauben, dass die Uhr runterticke und die nächste Rezession schon vor der Tür stehe. "Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Dafür sprechen zumindest die robusten Fundamentaldaten in den USA", sage Julian Cook, Portfolioexperte für US-Aktienmärkte bei T. Rowe Price. Seiner Einschätzung nach sei das Ende des Wirtschaftsbooms noch nicht erreicht. "Normalerweise geht ein Zyklusende mit steigender Inflation, einer aggressiven Geldpolitik und einem Rückgang der Gewinnmargen der Unternehmen einher. Bislang sehen wir dafür keine Anzeichen", unterstreiche der Experte. Zwar stiegen die Zinsen, allerdings von einer sehr tiefen Basis aus. Cook betone, dass das aktuelle Umfeld von einer moderaten Geldpolitik gekennzeichnet sei.



Interessant finde er, dass sich auf makroökonomischer Ebene das Muster des globalen Wachstums im Jahr 2018 verändert habe. Während das Wirtschaftswachstum im Rest der Welt möglicherweise Anfang 2018 seinen Zenit erreichte habe, falle das Tempo und die Stärke des US-Wachstums ins Auge. "Diese Dynamik dürfte in den USA bis 2019 anhalten. Das Verbrauchervertrauen und das Geschäftsklima bleiben positiv. Der US-Arbeitsmarkt ist in einer exzellenten Verfassung. Und die Arbeitslosenquote ist so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr", sage Julian Cook.



Seit Beginn der Datenerfassung gebe es erstmals mehr offene Stellen als Arbeitssuchende. Hinzu komme, dass die Löhne steigen würden, was die robusten Konsumausgaben weiter unterstützen sollte. Der Portfoliospezialist räume ein, dass die US-Unternehmensgewinne wahrscheinlich ihren Höchststand erreicht hätten. Auch die Bewertungen der US-Aktienmärkte seien derzeit überdurchschnittlich hoch. "Angesichts der starken Gewinnentwicklung sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei den Unternehmen in unseren Augen jedoch nicht überbewertet", so Cook.



Als Störfaktoren für US-Aktien könnten eine hohe Inflation und die daraus folgende geldpolitische Reaktion der US-Notenbank (FED) infrage kommen. Sollte die FED die Zinsen zu schnell anheben, könnten sie die US-Wirtschaft abwürgen und das Land in eine Rezession stürzen. "Ein solches Szenario erscheint uns allerdings unwahrscheinlich, da sich die Notenbank bislang bei den Zinsanhebungen gemäßigt verhalten hat. Es gibt keinen Grund dafür, diesen Kurs nun zu ändern. Solange das Gewinnwachstum anhält, erwarten wir, dass Aktien sich weiterhin gut entwickeln werden", hebe Cook hervor. Zwar glaube er, dass die Volatilität an den Märkten weiterhin hoch bleibe und es dadurch zu Rückschlägen komme. Alles in allem bleibe man jedoch zuversichtlich, dass sich der aktuelle US-Marktzyklus fortsetze. "Die Wirtschaft wächst stark, die Unternehmensgewinne sind weiterhin beeindruckend. Die Bewertungen sind überdurchschnittlich, aber nicht extrem, hoch. Vor diesem Hintergrund bleibt unsere positive Einschätzung für den US-Aktienmarkt unverändert."







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Wie lange hält die gute Stimmung an den US-Aktienmärkten noch an? Das fragen sich nach dem turbulenten Sommer immer mehr Anleger, so die Experten von T. Rowe Price.Zwar könne ein Großteil der jüngsten Volatilität der Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China zugeschrieben werden. Jedoch bestehe kein Zweifel darüber, dass die Marktschwankungen auch unabhängig davon im Jahr 2018 allgemein zugenommen hätten. Im Zuge der inzwischen hohen Bewertungen am US-Markt und des allmählich steigenden Leitzinses würden einige glauben, dass ein Ende des Konjunkturaufschwungs in Sicht sei. Während die Risiken im Hinblick auf Handel und Inflation stärker in den Vordergrund gerückt seien, würden letztendlich die makro- und mikroökonomischen Daten zeigen, wohin die Reise gehe.