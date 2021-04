Bild: Kryptowährungen, Bildquelle: WorldSpectrum via Pixabay

Eine Definition

Eigenschaften von Kryptowährung

Eine weitere Eigenschaft der Kryptowährung ist, dass die Transaktionen irreversibel sind. Nach Tätigung einer Bezahlung kann diese von niemandem rückgängig gemacht werden, weder von dem Empfänger noch von dem Versender und erst recht nicht von einer dritten Partei. Zudem sind die Währungen komplett pseudonym, keine der Transaktionen oder Konten ist mit einer realen öffentlichen Identität verbunden. Der Empfang der Kryptos geschieht durch zufällige Ketten aus circa 30 Zeichen, welche es unmöglich machen, die Adressen mit den realen Identitäten zu verknüpfen. Dies sorgt für absolute Anonymität und Vertrauen bei den Usern.



Weitere Vorteile der Kryptowährungen

Besonders beliebt sind bei den Usern auch die schnellen Transaktionen, bereits nach einigen Minuten sind sie bestätigt und beim Empfänger angekommen. Zudem gibt es keine globale Begrenzung, die Währung ist überall gleich viel wert und kann an jeden Standort der Welt verschickt werden. Gepaart mit der hohen Sicherheit der Währung und dem kontrollierbaren Markt sind die eine interessante und lohnende Investition für viele User.



Wie funktionieren Kryptowährungen genau?

Jeder User hat eine digitale "Kryptowährungs-Wallet", oder auch Brieftasche. Bei einer Transaktion werden Peer-To-Peer, also von Rechner zu Rechner, öffentliche Codes abgeglichen, die sich auf von den Nutzern generierte private Passwörter beziehen. Dies nennt man in der Fachsprache kryptografische AKA-Schlüssel. Nach einer Transaktion werden diese in einem offenen Transaktions-Hauptbuch, dem "Blockchain", eingetragen. Jeder Nutzer mit einer Wallet der jeweiligen Kryptowährung kann dieses Transaktionsbuch einsehen. Der Absender und der Empfänger bleiben dabei jedoch stets anonym.



Die Kryptowährungs-Wallet der Nutzer ist mit dem eigens ausgewählten Passwort geschützt, dieses Passwort ist der Schlüssel zum Konto und dem darauf befindlichen digitalen Geld.



Die bekanntesten Kryptowährungen

Neben dem Bitcoin gibt es noch viele andere digitale Währungen. Der Bitcoin war die erste Kryptowährung und ist auch heute noch die beliebteste, sie hat jedoch einen Hype ausgelöst und war der Startschuss für viele andere Kryptos. Da wäre einmal das Ethereum, diese Währung wird vor allem bei der Entwicklung von neuen Apps und Technologien benutzt, da dies mit Bitcoin nicht funktionieren würde. Eine weitere und sehr beliebte digitale Währung ist der Litecoin. Ähnlich wie der Bitcoin ist dies eine Peer-to-Peer-Währung und sorgt für eine sofortige und kostenlose Transaktion. Im Vergleich zu seiner Konkurrenz ist die Währung noch schneller und besitzt eine verbesserte Speichereffizienz. Sehr beliebt ist die Währung auch bei den Litecoins Casinos. Hier lässt sich mit der Kryptowährung in einem digitalen Casino zocken und es lassen sich lukrative Gewinne erzielen.



Was kann ich mit Kryptos kaufen?

Kryptowährungen lassen sich für fast alles nutzen, was man auch mit dem klassischen Geld kaufen kann. Neben Waren und Dienstleistungen wie Schmuck, Flüge oder Apps bieten sie sich aber auch für Investitionen an. Der Wert von den digitalen Währungen steigt oftmals rasant an und sie können kleine Beträge schnell vervielfachen. Nicht wenige sind durch den frühzeitigen und richtigen Einstieg in die Kryptowährungen zum Millionär geworden. Auch jetzt noch lohnt sich eine Investition. Aber auch für Geschäftszahlungen bietet sich die Währung als sichere und schnelle Bezahlmöglichkeit an. (18.04.2021/ac/a/m)









