Voraussetzungen vor der Registrierung eines Unternehmens in der Schweiz

Erforderliche Unterlagen für die Unternehmensregistrierung in der Schweiz

Eine wichtige Phase der Unternehmensgründung in der Schweiz ist die Vorbereitung der Dokumente, die beim Handelsregister zu hinterlegen sind. Sobald diese ordnungsgemäß vorbereitet und archiviert sind, dauert es nur wenige Tage, bis das Unternehmen gegründet ist. Die Statuten, die persönlichen Informationen der Aktionäre und der Direktoren sowie der Nachweis Ihres Wohnsitzes in der Schweiz sind die wesentlichen Dokumente, die hier für die Geschäftsregistrierung vorbereitet werden müssen.



Anleger aus Nicht-EU- und Nicht-EWR-Ländern müssen einen Geschäftsplan erstellen, der ihre positiven Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft unter Beweis stellen muss.



Schritte zur Gründung eines Unternehmens in der Schweiz

Sobald alle Dokumente fertig sind, muss ein Handelsname für das Unternehmen ausgewählt und dem Schweizerischen Handelsregister zur Genehmigung vorgelegt werden. Zusammen mit dem Namengenehmigungszertifikat werden alle Dokumente beim Register hinterlegt. Auf der Grundlage all dieser Dokumente stellt die Kanzlei die Gründungsurkunde des Unternehmens aus. Dann muss sich das Unternehmen aus steuerlichen und sozialen Gründen registrieren.



Die Lizenzierungsphase, die mit der für die Überwachung der Branche zuständigen Behörde abgeschlossen wird, muss eingehalten werden.



Die Gründung eines Unternehmens in der Schweiz ist dank der Gesetzgebung, die sich an die Interessen der lokalen Wirtschaft richtet, nicht kompliziert. Investoren in der EU und außerhalb der EU profitieren von ähnlichen Bedingungen, wenn sie hier ein Unternehmen gründen möchten, und können die Chancen nutzen, die eine der produktivsten Volkswirtschaften Europas bietet. (07.05.2019/ac/a/m)









