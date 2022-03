Die beliebtesten seien Kunstwerke, da sie digitalen Künstler*innen ermöglichen würden ihre Arbeiten gemeinfrei zu veröffentlichen, ohne sich Gedanken über den Nachweis von Eigentum oder Authentizität machen zu müssen. Künstler*innen im Netz könnten NFTs für ihr Originalwerk generieren und an eine andere Person verkaufen, während die Informationen über den ursprünglichen Urheber, den aktuellen Eigentümer und den momentanen Wert beibehalten würden. So habe Jack Dorsey, CEO von Twitter den ersten Tweet aller Zeiten ("just setting up my twttr") für 2,9 Millionen Dollar versteigert. Doch auch im traditionellen Kunstmarkt könnten Kunstwerke mit NFTs zertifiziert werden. Dadurch könnten Händler und Käufer unbeschwert im Internet handeln, ohne sich dabei Sorgen um die Authentizität der Kunstwerke machen zu müssen.



Non-fungible Tokens könnten aber auch in der realen Welt Anwendung finden. So gebe es bereits Firmen in den USA, die die NFT-Technologie nutzen würden, um Immobilien zu verkaufen. Auch andere Vermögensgegenstände, wie Schmuck, würden als NFT verkauft, da eine Blockchain dabei helfen könne, den rechtmäßigen Besitz bei Verkauf nachzuweisen. Zusätzlich könnten Verträge, Ausweisdokumente, Konzerttickets oder Lizenzen in Form von NFTs ausgegeben werden, wodurch diese Informationen fälschungssicher und jederzeit überall auf der Welt zugreifbar würden.



Wer sich allerdings einen NFT kaufen möchte, sollte sich auch über die Nachteile informieren, die diese Technologie mit sich bringe. Einerseits werde viel Energie benötigt, um das System zu erzeugen und zu warten, wodurch NFTs nicht nachhaltig seien und die Ökologie beeinträchtigen würden. Dies liege daran, dass ein nicht fungibler Token im Gegensatz zu Kryptowährung auf einer Proof-of-Work-Blockchain laufe, die weniger energieeffizient sei. Andererseits werde davor gewarnt, dass sich eine Spekulationsblase um das NFT-Thema bilde.



Zusammengefasst könnte der NFT-Markt unser Zusammenleben ähnlich revolutionieren wie es das Internet einst getan hat, so die Experten von Wallrich Asset Management. Die Etablierung würden sich die Experten dreistufig vorstellen.



Im ersten Schritt seien Softwareprogrammierer gefragt, welche NFTs auf materielle und immaterielle Güter erstellen würden. Im zweiten Schritt würden etablierte Handelsplattformen benötigt, die den Austausch mit NFTs möglich machen würden. Als Beispiel sei hierbei die größte in diesem Bereich bereits existierende Plattform "OpenSea" zu nennen. Im dritten und letzten Schritt bedürfe es an Wallets oder Wertspeichern, in denen die NFTs aufbewahrt würden.



Letztendlich gebe es viele Ansätze, wie sich Non-fungible Tokens in den nächsten Jahren schlagen würden. Noch stecken sie in den Kinderschuhen, haben aber das Potenzial unsere digitale Welt grundsätzlich zu verändern, so die Experten von Wallrich Asset Management. (09.03.2022/ac/a/m)







