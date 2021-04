Mit JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) würden in den USA heute gleich drei Schwergewichte aus der US-Bankenbrache die Berichtssaison eröffnen und ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 vor Börseeröffnung vorlegen. In den vergangenen Quartalen hätten die Institute von einer regen Handelstätigkeit der Kunden im Zuge der durchaus freundlichen Marktentwicklung profitiert, welche das provisionsträchtige Geschäft mit dem Aktien- und Anleihehandel habe florieren lassen. Hier werde es spannend zu beobachten sein, ob sich die robusten Ergebnisbeiträge dieser Sparten auch im Auftaktquartal 2021 hätten fortschreiben lassen. Darüber hinaus hätten die Institute zuletzt von der Auflösung zuvor dotierter Kreditrisikovorsorgen profitiert. Die nunmehr zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen würden zeigen, ob sich das Kreditrisiko weiter entspannt habe, oder ob im Nachklang auf den Konjunktureinbruch, etwa durch die erhöhten Arbeitslosenzahlen, eine Zunahme der Kreditausfälle bzw. Abschreibungen schlagend geworden sei.



Die Börsen in Hong Kong und Festland-China würden sich heute Morgen mit Aufschlägen zeigen. In Japan zeige sich der Markt wegen des langsamen Impffortschritts dagegen schwächer. Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen aktuell einen leicht festeren Handelsstart erwarten lassen.



Gestützt durch anziehende Ölimporte Chinas und höheren OPEC-Prognosen für die globale tägliche Ölnachfrage 2021 hätten die Ölpreise zuletzt angezogen. Gold dagegen habe vom schwächeren US-Dollar und den höheren US-Verbraucherpreisen profitiert. Bitcoin habe heute Morgen erstmals die Marke von USD 64.000 geknackt. (14.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices gaben gestern keinen klaren Trend vor und schlossen wenig verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Rückenwind hätten am ehesten noch sogenannte "Stay-at-home"-Aktien erhalten, welche von der Beschlussfassung der deutschen Bundesregierung über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes profitiert hätten. In den USA habe sich der technologielastige NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Tagesplus von 1,2% fester geschlossen, nachdem die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen trotz gestiegener Inflation etwas nachgegeben hätten. Viele Anleger hätten sich im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison eher an der Seitenlinie gehalten, zumal die gestiegenen Bewertungen erst wieder durch entsprechend höhere Unternehmensgewinne gerechtfertigt werden müssten.