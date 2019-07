Eine geeignete Strategie festlegen

Bei der Diversifikation geht es dagegen in erster Linie um eine breite Streuung des Risikos. Bei dieser Strategie versucht der Anleger sein Portfolio so zusammenzustellen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass viele gekaufte Aktien gleichzeitig einen großen Wertverlust erleiden. Diese Anlagestrategie ist mehr auf Sicherheit ausgerichtet, bietet aber in der Regel auch nicht ganz so große Chancen bei der Rendite.



Die richtige Mischung im Depot

Wichtig ist auch die generelle Entscheidung darüber, welche Aktien man in seinem Depot haben möchte. Eher sicherheitsorientierte Anleger sind im Normalfall mit Aktien von etablierten großen Unternehmen besser bedient. Diese sogenannten Blue Chips sind in der Regel schon länger am Markt und stellen normalerweise ein deutlich geringeres Risiko dar. Beim Kauf von Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern geht man dagegen oftmals ein deutlich höheres Risiko ein. Aber auf der anderen Seite bieten solche Aktien oft auch deutlich höhere Renditechancen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man eine für die eigene Strategie möglichst optimale Mischung in seinem Depot hält. Sein Glück versuchen kann man übrigens auch mal in einem Online Casino. Hier lässt sich das Risiko durch einen Book of Ra online casino Boni deutlich verringern. Schließlich bekommt man hier für seine Ersteinzahlung einen tollen Willkommensbonus bereitgestellt. Mögliche Gewinne kann man ja anschließend vielleicht auch wieder gewinnbringend an der Börse investieren.



Informationen sind besonders wichtig

Auch beim Handel mit Aktien ist es von entscheidender Bedeutung, dass man bereits vor dem Kauf bestimmter Aktien wichtige Informationen über das entsprechende Unternehmen einholt. Dabei hilft im ersten Schritt schon ein Blick auf die wichtigsten Kennzahlen eines Unternehmens. Hier kann ein erfahrener Anleger schon durch das Kurs-Gewinn Verhältnis wichtige Erkenntnisse für seine Entscheidungen gewinnen. Abgesehen davon ist es auch immer hilfreich, wenn man sich die Bilanz eines Unternehmens genauer anschaut. Schließlich kann man in einer solchen Bilanz mit geschultem Auge viele interessante Informationen finden, die sich auch in der Zukunft auf die weitere Entwicklung einer Aktie positiv oder negativ auswirken können. Grundsätzlich bietet der Aktienmarkt viele interessante Möglichkeiten, wenn man einen Teil seines Geldes anlegen will. (11.07.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Beim Thema Aktienhandel sind viele Deutsche weiterhin ziemlich vorsichtig. Allerdings sollte man auch aufgrund der aktuellen Zinssituation auf jeden Fall über das Investieren am Aktienmarkt nachdenken. Schließlich gibt es ansonsten nur noch wenige Anlageprodukte, mit denen man einen entsprechenden Gewinn machen kann. Wichtig ist beim Einstieg in den Aktienhandel aber auf jeden Fall, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und wichtige Punkte beachtet werden.Beim Kauf von Aktien gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Strategien, die genutzt werden können. Grundsätzlich kann man hierbei zwischen Diversifikation und Value Investing unterscheiden. Beim Value Investing versucht man als Anleger eine kleine Zahl aktuell eher unterbewerteter Aktien zu erwerben. Anschließend hält man die gekauften Aktien so lange, bis diese ihren vermuteten tatsächlichen Kurswert erreicht haben. Das bedeutet natürlich, dass man bei dieser Strategie eventuell einen langen Atem haben muss. Denn es kann durchaus eine ganze Weile dauern, bis eine Aktie den anvisierten Wert erreicht. Ein Verfechter dieser Anlage-Strategie ist übrigens auch der legendäre Investor Warren Buffet.