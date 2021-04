NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

43,41 USD +1,95% (21.04.2021, 22:10)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (22.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Nach der erfolgreichen mehrjährigen Bodenbildung von 2020 und einer dynamischen Kursrally von März bis August vergangenen Jahres gönne sich die Wheaton Precious Metals-Aktie seither eine Atempause. Zwar sei diese in der Spitze durchaus deutlich ausgefallen - vom bisherigen Allzeithoch (57,89 USD) sei es runter bis auf 34,85 USD gegangen -, doch letztlich trage die gesamte Korrektur die Züge einer (aufwärts-)trendbestätigenden Flagge. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Spurt über die Kombination aus dem Korrekturtrend seit August 2020 (akt. bei 42,53 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 44,20 USD) als entscheidenden Signalgeber definieren, welcher die beschriebene Flagge nach oben auflösen würde. Auf einen erfolgreichen Befreiungsschlag lasse z. B. der MACD hoffen. Auf Wochenbasis habe der Trendfolger gerade ein positives Schnittmuster ausgebildet. Gelinge der Befreiungsschlag, sei der Goldminentitel zurück in der charttechnischen Erfolgsspur. Das alte 2011er-Rekordhoch bei 47,60 USD sollte dann nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Perspektivisch winke sogar ein Wiedersehen mit dem o. g. Allzeithoch. Als Stop-Loss könnten Anleger das Hoch vom März bei 40,51 USD heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:36,05 Euro +2,41% (21.04.2021, 17:35)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:54,24 CAD +0,93% (21.04.2021, 22:21)