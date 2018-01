Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat heute die Marktanalyse der Medienbehörde KommAustria zurückgewiesen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:



Ihrer Ansicht nach ist der Entwurf nicht mit dem EU-Rechtsrahmen für Telekommunikation und dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar. Sie befürchtet Wettbewerbsvorteile für den ORF.



Die Kommission ist insbesondere besorgt über den Mangel an Wettbewerb auf diesem Markt. Marktbeherrschend ist die Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG. (ORS) mit einem flächendeckenden Sendernetz. Der ORF hält 60 Prozent an der ORS. Die KommAustria klammert in ihrer Markt- und Wettbewerbsanalyse Übertragungskapazitäten der ORS für ihren Mehrheitseigentümer ORF vom geregelten Markt aus. Da der ORF und seine Wettbewerber bei der Übertragung ihrer Inhalte vom ORS-Übertragungsnetz abhingen, entstünden Wettbewerbsvorteile für den ORF. Beispielsweise könne er als Mehrheitseigner Infrastrukturentscheidungen wie den Bau von Sendemasten in Randgebieten beeinflussen. (15.01.2018/ac/a/m)







