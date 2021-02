Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Westwing habe im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gezeigt - sowohl aus operativer Sicht, als auch an der Börse. Stolze 831 Prozent habe die Aktie 2020 an Wert zugelegt. Gehe es nach den Analysten der Baader Bank und Hauck & Aufhäuser, sei das Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht in Sicht. Beide Häuser hätten in dieser Woche ihr Kursziel für die Aktie des auf Möbel und Wohn-Accessoires spezialisierten Online-Händlers erhöht.Hauck & Aufhäuser sehe die Aktie nun erst bei 50 Euro (zuvor: 40 Euro) fair bewertet. Die Top-Aktie 2020 erscheine immer noch unterbewertet, so die Begründung von Analyst Christian Salis.Auch die Experten von der Baader Bank hätten das Kursziel für die Aktie von 41 auf 46 Euro angehoben. Das erste Quartal des Online-Möbelhändlers könnte stark ausfallen, so Analyst Volker Bosse mit Blick auf den bis mindestens 7. März verlängerten Lockdown und den weiterhin geschlossenen stationären Läden.Nun deute einiges auf eine Trendfortsetzung: Gelinge der Aktie der nachhaltige Sprung über das bisherige Rekordhoch bei 40,88 Euro, wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung der Analystenziele geebnet. (Analyse vom 12.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link