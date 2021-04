Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

61,10 EUR +4,12% (30.04.2021, 13:49)



NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

71,13 EUR +0,75% (29.04.2021, 22:00)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Western Digital habe gestern gute Zahlen gebracht, denke der Aktienprofi. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, aber das Ergebnis liege mit 1,02 USD pro Aktie schon deutlich über den erwarteten 68 Cent. Die Aktie sei nachbörslich noch weiter gestiegen. Bricht die Western Digital-Aktie aus der Seitwärtsrange der letzten Wochen aus, kann es durchaus in den Bereich von 80 USD weiter gehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Western Digital-Aktie: