Paris (www.aktiencheck.de) - Die Krisenwährung Gold konnte aus den zahlreichen "Krisen" 2016 kaum Profit schlagen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Allerdings sei Gold mittlerweile charttechnisch überverkauft. Außerdem habe das gelbe Edelmetall in den vergangenen drei Jahren immer zu Jahresbeginn davon profitiert, dass sich an den Aktienmärkten nach der Jahresendrally die Gewinnmitnahmen erhöht hätten - und Anleger in der Folge zunächst den Goldhafen angesteuert hätten. Für Gold würden auch die zunehmenden Unsicherheiten sprechen.Auch wenn Trump derzeit für Konjunkturoptimismus sorge, bleibe der künftige US-Präsident eine große Unbekannte. Dementsprechend könnte auch das Sicherheitsbedürfnis der Investoren und damit auch die Goldnachfrage steigen. Unklar sei zudem, ob die FED 2017 tatsächlich drei Zinserhöhungen vornehme. Sollte die US-Notenbank - wie bereits 2016 - auch im kommenden Jahr weniger Zinserhöhungen durchführen, als derzeit erwartet werde, könnte der Goldpreis 2017 durchaus an Glanz gewinnen. (23.12.2016/ac/a/m)