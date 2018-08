Paris (www.aktiencheck.de) - Sie weisen ein im Vergleich zu Industrienationen hohes Wirtschaftswachstum auf, haben oftmals eine junge und wissenshungrige Bevölkerung und verfügen häufig über hohe Rohstoff

vorkommen. Kurzum: Zahlreiche Schwellenländer bieten viele Argumente, weshalb Anleger in die aufstrebenden Volkswirtschaften investieren könnten, beispielsweise in einen breit gestreuten Index wie den MSCI Emerging Markets, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Türkei-Krise belaste zusätzlich



Doch wo die Sonne scheine, gebe es auch Schatten, das gelte auch für einige Schwellenstaaten. Zwar könnten sich die Wachstumsraten der Emerging Markets von rund 5 Prozent für 2018 und 2019 immer noch sehen lassen. Probleme bereite aber etwa die teilweise hohe private Verschuldung, die Kreditgeber vorsichtiger werden lasse. Auch der zuletzt aufwertende US-Dollar mache Sorgen, seien doch viele Kredite der Schwellenstaaten in US-Dollar denominiert. Für große Unsicherheit sorge auch die aktuelle Krise in der Türkei; offenbar würden einige Investoren befürchten, dass die Nervosität auch auf andere Schwellenstaaten überschwappen könnte; der MSCI Emerging Markets habe in den vergangenen Wochen bereits kräftig korrigiert. Das Problem dabei sei vor allem, dass Schwellenländerbörsen vergleichsweise starke Momentum-Effekte aufweisen würden. Dies bedeute: Wenn die Kurse einmal nachgeben würden, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Trend eine Weile anhalte. Auf kurze Sicht könnte das Kurspotenzial daher begrenzt sein. Langfristig orientierte Anleger mit einer gewissen Portion Risikobereitschaft könnten sich hingegen überlegen, die jüngste Korrektur zum Einstieg zu nutzen. (Ausgabe vom 17.08.2018) (17.08.2018/ac/a/m)



