Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

9,20 Euro +2,17% (06.12.2017, 14:51)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

13,53 USD +16,44% (05.12.2017)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.

(06.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) nunmehr eine spekulative Kaufempfehlung aus.Aphria Inc. habe ein Abkommen mit Shoppers Drug Mart geschlossen, der größten Apothekenkette des Landes. Ziel der Vereinbarung sei die Lieferung von medizinischem Cannabis. Der Deal sei zunächst auf fünf Jahre angelegt. Aphria werde zwar kein exklusiver Lieferant sein, aber zumindest der Hauptzulieferer. Aphria benötige zwar noch eine Lizenz der Behörden in Kanada. Die Analysten von Canaccord Genuity äußern aber die Meinung, dass Apotheken im Medizinsegment wahrscheinlich eine bedeutendere Rolle spielen werden.Für Aphria und auch die Branche insgesamt markiere dieser Deal einen Wendepunkt. Die Aphria-Aktie notiere mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group. Auf Grund der branchenweit niedrigsten Produktionskosten und dem Blockbuster-Vertriebsdeal sei aber eine Prämie gerechtfertigt, so die Einschätzung des Analysten Matt Bottomley.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "speculative buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 8,25 auf 14,00 CAD.Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:9,25 Euro +1,31% (06.12.2017, 14:13)