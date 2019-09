Dazu Dr. Jan Amrit Poser, Chefstratege und Leiter Nachhaltigkeit der Bank J. Safra Sarasin: "Die Welt steht an einem Wendepunkt. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die Entscheidungsträger an den Verhandlungstisch zurückkehren oder ob sie das Wirtschaftsklima - das sich auch in den Turbulenzen des Erdklimas reflektiert - weiter verschlechtern werden. Die Anleger müssen die Nerven bewahren, auf die natürlichen Zyklen vertrauen und selektiv vorgehen. Wir bleiben bei einer eher defensiven Anlagestrategie und setzen dabei auf erstrangige Anleihen, Gold und Aktien aus Marktsegmenten wie Gesundheitswesen, Verbrauchsgüter und Immobilien."



Im Folgenden die Anlageempfehlungen der Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG für die zweite Jahreshälfte 2019:



- Die Marktvolatilität dürfte weiterhin hoch bleiben und die Aktienmärkte würden sich in 2H/2019 mehr Gegenwind ausgesetzt sehen.



- Die Anleihemärkte hätten eine weitere akkommodierende Geldpolitik bereits eingepreist; allerdings dürften selektive Emerging Market-Staatsanleihen angesichts hoher kurzfristiger Zinsen und einer günstigen Wechselkursdynamik auch weiterhin Potenzial bieten.



- Bei den Aktien seien die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG übergewichtet in den USA und Schweiz und würden defensive Sektoren wie Gesundheitswesen, Verbrauchsgüter und Immobilien bevorzugen.



- Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG würden davon ausgehen, dass der US-Dollar, der Schweizer Franken und der Japanische Yen weiterhin stark bleiben würden.



Unsere Fundamentalanalyse hat längerfristige Trends identifiziert, die sich auf unsere Wirtschaft auswirken, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG. Dazu würden u.a. das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung oder die kohlenstoffarme Wirtschaft zählen. Daher würden die Analysten Unternehmen mit nachhaltigen neuen Technologien in Bereichen wie erneuerbare Energien, Regenwassernutzung, CO2 Recycling, Urban Farming und 3D-Druck empfehlen. (16.09.2019/ac/a/m)







Basel (www.aktiencheck.de) - Das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich in der ersten Jahreshälfte weiter verlangsamt; Handel und Produktion bleiben unter Druck, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.Zwar seien die Dienstleistungen in den meisten Volkswirtschaften bislang weitgehend verschont geblieben, doch die inverse Zinskurve mache deutlich, dass die Anleger inzwischen zunehmend über die Möglichkeit einer ausgedehnten Rezession besorgt seien. Und auch die verstärkte geldpolitische Unsicherheit dürfte das globale Wachstum weiter bremsen.Dazu Dr. Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin: "Das Risiko einer weltweiten Rezession ist zwar deutlich gestiegen, doch wir gehen nicht davon aus, dass dies in den nächsten 18 Monaten eintreten wird. Unsere Sicht wird gestützt durch erste Anzeichen, dass die Lagerbestände und die Industrieproduktion ihre Talsohle erreicht haben und Präsident Trump - in Angesicht des Wahljahres 2020 - seine Handelskriege nur bis zu einem bestimmten Grad eskalieren lassen kann; ausserdem dürften die makropolitischen Zügel deutlich gelockert werden."Die Geld- und Finanzpolitik dürfte sich den Strömungen einer disruptiven Handelspolitik in zunehmendem Masse entgegenstellen. Die FED scheine inzwischen empfindlicher auf "externe Risiken" zu reagieren. Sie habe ihre Geldpolitik bereits im Juli gelockert und dürfte dies in diesem Jahr noch ein weiteres Mal tun. Eine gelockerte US-Geldpolitik ermögliche es auch anderen Zentralbanken, die geldpolitischen Zügel deutlich weniger straff zu halten, als sie dies sonst getan hätten.