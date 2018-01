Wie anpassungsfähig und wendig werde also die Weltwirtschaft sein? Eine weitere Grundlage für das solide Wachstum seien die nachhaltig niedrigen Zinssätze. Eine abrupte Anhebung würde sich nachteilig auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken. Dieses starke Wachstum gehe jedoch mit einem lustlosen Produktivitätsprofil einher. Mit einer soliden Wirtschaft müsse ein anhaltender Produktivitätsanstieg verbunden sein, und Innovation sollte der Schlüssel zu diesem Aufschwung bilden. Dies sei jedoch noch nicht der Fall und man wisse nicht, wann sich der positive Einfluss auf die Produktivität bemerkbar machen werde - ob in zwei Jahren, in fünf oder zehn lasse sich nicht sagen.



Vor diesem Hintergrund könnte eine abrupte Änderung der Bedingungen der Geld- und Währungspolitik die derzeitige positive Entwicklung unterbrechen. Daher werde in den USA die Nominierung neuer Mitglieder in das FED Board in Washington erhebliche Auswirkungen haben. Werde sich das neu besetzte Board an die Zusagen der vormaligen Mitglieder halten? Und werde es die Steuerung der Geldpolitik mit der allmählichen Normalisierung fortführen, die Finanzmärkte in ruhigere Bahnen gelenkt habe? Auf dieser Seite des großen Teiches möchte die EZB keine übereilten Änderungen vornehmen, da das Wachstumsprofil ihrer Auffassung nach viel länger bis zur Normalisierung brauchen werde, als man gemeinhin glauben möchte.



Aus wirtschaftlicher Sicht gehe es für den Kontinent nicht mehr darum, einen Rückstand aufzuholen, wie dies 2016 und 2017 der Fall gewesen sei. Die Wachstumsdynamik werde eine ganz andere sein und weit mehr vom weltweiten Umfeld abhängen. Anders gesagt, die Wirtschaftspolitik in Europa müsse ihre Rolle wieder übernehmen und die einzelnen Volkswirtschaften müssten sich bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz neuen Rahmenbedingungen anpassen. Der andere Punkt sei, dass sich die Lage der Weltwirtschaft in dieser Zeit nach der Krise drastisch zugunsten Asiens verändert habe. Diese radikale Veränderung sei parallel zur Krise verlaufen. Die entwickelten Länder seien nicht mehr der Antrieb für das weltweite Wachstum, so dass der Prozess, auf Schocks zu reagieren und damit umzugehen, schmerzlicher sein werde als zuvor, da diese Länder nicht mehr hauptsächlich wachstumsbestimmend seien und das Durchschnittswachstum geringer ausfalle.



Die sich dramatisch verändernde politische Landschaft sei eine Quelle von Chancen für Europa. Die Zeit nach der Krise habe weniger kooperative, sondern eher "diktatorische" Züge. Die USA würden beim politischen Kooperationsspiel nicht mehr mitspielen, noch nicht einmal mit ihren üblichen Partnern. Die klaren protektionistischen Tendenzen ihres Steuerreformprogramms würden US-Firmen zum Nachteil der restlichen Welt und insbesondere der entwickelten Länder fördern, und eine aggressivere Haltung als in der Vergangenheit widerspiegeln. In China habe mittlerweile Xi Jinping seine Position weiter gefestigt und China in Richtung Globalisierung einen Schritt vorangebracht. Diese Verschiebung hin zu einer Welt mit weniger Bereitschaft zur Zusammenarbeit sei auch im Schritt des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus der Europäischen Union zu erkennen. Die Briten würden glauben, es gehe ihnen außerhalb kooperativer Kanäle besser.



Dass die politischen Karten der Welt derzeit neu gemischt würden, müsse als Chance für Europa gesehen werden und dafür müsse Deutschland nun seine Regierung bilden und eine entschieden europäische Haltung einnehmen. Dies sei für eine Förderung der Zusammenarbeit in Europa unerlässlich, an was es der Welt insgesamt mangle. Es würde auch helfen, den Populismus auf dem alten Kontinent zurückzudrängen, wie man ihn in Österreich erlebe und möglicherweise in Italien nach den Wahlen vom 4. März sehen werde.



Europa und Frankreich könnten eine Schlüsselrolle in dieser wirtschaftlichen und politischen Weltordnung spielen. Sie müssten die aktuelle robuste wirtschaftliche Konjunktur nutzen, um die zur Aufrechterhaltung eines kooperativen Ansatzes erforderlichen Schritte zu ergreifen und die notwendigen Institutionen einzurichten. Die Förderung der Zusammenarbeit sei eine der größten Herausforderungen, da eine ganze Reihe von Problemen nicht mehr nur auf Ebene der einzelnen Staaten angegangen werden könnten: Klima, Terrorismus, Globalisierung, Umweltverschmutzung und Sicherheit müssten auf globaler Ebene angegangen werden. Eine schwächere weltweite Zusammenarbeit bei diesen Fragen sei sehr besorgniserregend, da sonst keines dieser Probleme effektiv gelöst werden könne.



Dieser optimistische Blick auf die Wirtschaft im kommenden Jahr müsse also mit Blick auf eine Welt in Zusammenhang gesetzt werden, in der es entgegen den bisherigen Erwartungen durchaus gegenläufige Bewegungen und Lösungsansätze gebe. Europa müsse hier eine treibende Kraft sein, da sich Europäer durchaus darüber im Klaren seien, dass eine weniger kooperative Welt keine positive sei. (16.01.2018/ac/a/m)





