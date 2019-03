Die OPEC-Staaten, zu denen neben Saudi-Arabien auch Algerien, Angola, Ecuador, Äquatorialguinea, Gabun, Iran, Irak, die Republik Kongo, Kuwait, Libyen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela gehören würden, und Russland würden nach den letzten Gesprächen die Produktionskürzungen bis zum Juni beibehalten wollen. "Im Moment bleibt der OPEC und Russland nicht anders übrig, als über Produktionskürzungen Angebot und Nachfrage und somit den Preis auszutarieren", so Sadowski.



Bereits seit Januar hätten die OPEC und ihre verbündeten Staaten die Produktion um 1,2 Millionen Barrel pro Tag oder 1,2 Prozent der weltweiten Nachfrage gesenkt, um den globalen Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Preise zu stützen. Im April möchte das Ölkartell dann wieder zusammenkommen, um neue Fördermengen festzulegen. "Es ist schwerlich zu glauben, dass sich im April die Lage schon aufgehellt hat. Donald Trump setzt gerade in der Iran-Frage auf einen harten Kurs und hat bisher keine Ausnahmereglungen zu den Sanktionen in Aussicht gestellt. Auch in Venezuela sieht es nicht besser aus. Washington würde den derzeitigen Präsidenten, Nicolas Maduro, lieber heute als morgen stürzen und unterstützt die Opposition im Lande. Die US-Sanktionen machen es daher schwer für die OPEC und verbündete Staaten die Fördermengen zu planen und verzerren das Bild von Angebot und Nachfrage völlig", gebe Sascha Sadowski zu bedenken.



Nicht alle OPEC-Mitglieder hätten es geschafft, die Zielvorgaben aus dem Januar zu erreichen und ihre Ölfördermengen dementsprechend zu reduzieren. Das habe wirtschaftliche, aber auch technische Gründe. So habe Russland beispielsweise seine Ölförderung nur langsam im Einklang mit den Januar-Zielen reduzieren können, da dies im Winter schwierig sei. Andere Länder seien auf die Einnahmen aus dem Öl-Geschäft angewiesen. Saudi-Arabien habe daher seine eigene Ölproduktion deutlich unter seine Zielvorgaben senken müssen, um andere Produzenten zu kompensieren, habe aber bereits signalisiert, dass das nicht auf unbestimmte Zeit so weitergehen könne. Die saudischen Öl-Exporte lägen im März und April unter 7 Millionen Barrel am Tag.



"Russland ist in dem strategischen Öl-Bündnis in einer stärkeren Position als die OPEC-Staaten. Denn Moskau kann auch mit dem derzeitigen Preisniveau von etwa 67 Dollar leben. Hingegen stehen einige OPEC-Mitglieder unter starkem Druck. Sie brauchen für ihre wirtschaftliche Stabilität dringend höhere Ölpreise. Darunter beispielsweise das sich in ökonomischer Krise befindliche Mitgliedsland Venezuela. In anderen OPEC-Staaten toben gewaltsame Auseinandersetzungen oder gar ein Bürgerkrieg wie im Irak, Nigeria oder Libyen", so Sascha Sadowski von LYNX Broker. (20.03.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Gerade trafen sich die erdölexportierenden Länder (OPEC) und Russland in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, um über das weitere Vorgehen auf dem Ölmarkt zu sprechen, so Sascha Sadowski, Marktanalyst von LYNX Broker.Saudi-Arabien habe am Sonntag gesagt, die Arbeit der OPEC bei der Neuausrichtung des Ölmarktes sei noch lange nicht abgeschlossen, da die weltweiten Lagerbestände trotz der harten Sanktionen der USA gegen die OPEC-Mitglieder Iran und Venezuela immer noch ansteigen würden. Vieles deute darauf hin, dass die Produktionskürzungen daher möglicherweise bis in die zweite Hälfte des Jahres 2019 verlängert werden müssten.