Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In unserem Hauptszenario ist die weltweite Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr zu vermeiden, allerdings in einer milden Verlaufsform, was bedeutet, dass Neuansteckungen außerhalb Chinas weiter zunehmen, Reisebeschränkungen Bestand haben oder sogar noch ausgeweitet werden und Lieferketten aufgrund von Produktionsbeschränkungen in den kommenden Monaten teilweise Störungen aufweisen, berichten die Analysten der DekaBank.



Damit würden sich spürbare Belastungen für die Weltwirtschaft ergeben, die in diesem Jahr mit nur noch 2,5% anstatt mit 3,0% wachsen dürfte. Dass die Belastungen nicht noch stärker ausfallen würden, liege zum einen daran, dass die Störungen temporär bleiben würden und es im zweiten Halbjahr deutliche Nachholeffekte geben dürfte und zum anderen, dass trotz der massiven Kapitalmarktreaktion in der vergangenen Woche eine Ausweitung in eine Finanzmarktkrise vermieden werde. Der Verlauf für Wirtschaft und Kapitalmärkte ähnele damit einer "U-Erholung". (Ausgabe vom 02.03.2020) (03.03.2020/ac/a/m)



