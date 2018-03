Außerdem sind wir in allen Bereichen unserer Politik - sowohl innerhalb der EU als auch im Rahmen unseres auswärtigen Handelns - bestrebt, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und die Rolle der Frau zu stärken. Unsere Politik trägt zur erfolgreichen globalen Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit bei. Im Mittelpunkt der diesjährigen Europäischen Entwicklungstage stehen die wichtige Aufgabe von Frauen und Mädchen bei der nachhaltigen Entwicklung, ihre gleichberechtigte Teilhabe und ihre führende Rolle in allen Lebensbereichen. Darüber hinaus hat die EU in diesem Jahr die Federführung beim "Aufruf zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt" inne, der über 60 Länder und Organisationen mit dem Ziel zusammenführt sicherzustellen, dass in humanitären Krisen gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorgegangen wird.



Die Europäische Union unterstützt weltweit geflüchtete oder vertriebene Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt sind (zum Beispiel im Rahmen der Spotlight-Initiative) oder die vom Zugang zu Bildung sowie vom gleichberechtigten Zugang zu Gesundheits- und Familienplanungsleistungen, zum Arbeitsmarkt sowie generell zum politischen Leben ausgeschlossen sind. Weltweit besuchen über 15 Millionen Mädchen im Grundschulalter keine Schule. Die EU hilft daher, in Afrika, in Lateinamerika, im Nahen und Mittleren Osten und in Südostasien den Zugang zu Bildung zu fördern.



Die Investition in das Potenzial von Frauen und Mädchen ist eine Investition in unsere gesamte Gesellschaft, die genauso in der Verantwortung von Männern und Jungen wie in der Verantwortung von Frauen und Mädchen liegt."



Unterzeichner:



Der Erste Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans

Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission, Federica Mogherini

Das für Haushalt und Humanressourcen zuständige Kommissionsmitglied Günther Oettinger

Das für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständige Kommissionsmitglied Johannes Hahn

Das für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung zuständige Kommissionsmitglied Neven Mimica

Das für Migration, Inneres und Bürgerschaft zuständige Kommissionsmitglied Dimitris Avramopoulos

Das für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität zuständige Kommissionsmitglied Marianne Thyssen

Das für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll zuständige Kommissionsmitglied Pierre Moscovici

Das für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement zuständige Kommissionsmitglied Christos Stylianides

Das für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung zuständige Kommissionsmitglied Věra Jourová

Das für Bildung, Kultur, Jugend und Sport zuständige Kommissionsmitglied Tibor Navracsics

Das für Regionalpolitik zuständige Kommissionsmitglied Corina Crețu

Das für Forschung, Wissenschaft und Innovation zuständige Kommissionsmitglied Carlos Moedas

Das für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständige Kommissionsmitglied Mariya Gabriel (Pressemitteilung vom 06.03.2018) (07.03.2018/ac/a/m)







