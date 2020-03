Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine weitere bittere Woche steht bevor, so die Analysten der Nord LB.Die Geschwindigkeit der allgemeinen Veränderungen - und damit auch die weltweite Verunsicherung - bleibe unverändert hoch. Dennoch lasse der Blick auf die Neuinfektionen bisher noch kein Aufatmen zu. Es werde wohl noch einige Tage dauern, bis sich die Kurven des rasanten Anstiegs der Infiziertenzahlen etwas abflachen sollten. Wie immer zum Monatswechsel stehe in dieser Woche eine Reihe an Konjunkturdaten an, von denen die ISM-Umfragen und der US-Arbeitsmarktbericht sicher die wichtigsten sein würden.Die nationalen Stimmungsindikatoren dürften nach Erachten der Analysten deutlich in den Bereich von nur noch knapp 43 Punkte fallen. Da der Erhebungszeitpunkt für die amerikanischen Beschäftigtenzahlen diesmal die Woche des 13. März gewesen sei, als die Krise in den USA gerade erst an Dramatik gewonnen habe, dürften die Daten am Freitag wohl nicht ganz so dramatisch schlecht ausfallen (wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe es hätten befürchten lassen). Noch nicht, müsse hinzugefügt werden, denn spätestens der Arbeitsmarktbericht für den April (die Bekanntgabe werde am 8. Mai erfolgen) werde katastrophale Tendenzen aufweisen. (30.03.2020/ac/a/m)