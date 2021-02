Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (16.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-amerikanischen Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienkurs der Krisenbank Wells Fargo habe seit November letzten Jahres ordentlich aufgedreht. In der Spitze habe der Kurs bis zum Januar fast siebzig Prozent zugelegt. Dann sei eine Konsolidierungsphase gestartet. Die große Frage sei, ob die Bank den Turnaround schaffe. Für risikobewusste Anleger würden sich deshalb aber große Chancen ergeben.Die Corona-Pandemie sei seit der Finanzkrise 2008 der erste richtige Test für das US-Bankensystem gewesen. Bis jetzt habe es keine negativen Auffälligkeiten gegeben. Wells Fargo habe allerdings auf die wirtschaftlichen Verwerfungen nicht so flexibel reagieren können wie Konkurrenten. Denn die Bilanzsumme der Bank sei bei zwei Billionen Dollar eingefroren, was eine Bürde aus dem Fake-Konten-Skandal von 2016 sei. Die Chancen stünden aber gut, dass diese Schranke im laufenden Jahr aufgehoben werde.Somit sei das Kreditwachstum bisher gebremst gewesen, aber genau das könnte durch die Decke gehen, wenn es ab dem Frühjahr in den USA zu einem Aufschwung komme. Wells Fargo sei einer der größten Kreditgeber des Landes und die Regierung sei auf die Banken bei der Konjunkturbelebung angewiesen. Ohne Kreditwachstum gebe es auch kein Wirtschaftswachstum. Daher stünden die Chancen gut, dass Wells Fargo bald wieder ohne Beschränkungen arbeiten könne.Die Bank habe an der Kreditfront die Folgen der Pandemie bisher gut managen können. So seien im dritten Quartal nur 0,26 Prozent aller Darlehen abgeschrieben worden. Insgesamt habe das Finanzinstitut fast 20 Milliarden Dollar für mögliche Ausfälle zurückgestellt. Komme der Aufschwung, dann könnte die Risikovorsorge abgebaut werden und ein Teil an die Aktionäre fließen.Die Aktie sei mit einem 2021er KGV von 14 deutlich höher bewertet als Konkurrenten wie die Bank of America oder J.P. Morgan. Diese Wertpapiere würden einstellige KGVs aufweisen. Das Potenzial, auch beim Gewinnwachstum, sei bei Wells Fargo allerdings größer. Gerade werde über ein Sanierungsprogramm diskutiert, das Synergien heben könnte. Die meisten anderen Banken hätten die Sparprogramme schon hinter sich.Der Widerstand bei 33,72 Dollar warte als nächstes auf dem Weg zum Jahreshoch bei 35,10 Dollar. Der Aufwärtstrend seit November sei voll intakt. Neue Meldungen zum geplanten Konjunkturpaket in den USA oder zur Aufhebung von regulatorischen Beschränken sollten dem Kurs in den kommenden Wochen Rückenwind geben.Mutige Anleger greifen bei dem Zykliker zu und beachten den Stopp bei 18,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Ziel betrage 35,00 Euro. (Analyse vom 16.02.2021)