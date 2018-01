NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

USD 61,09 +0,69% (02.01.2018, 22:00)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (03.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der US-Großbank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) und erhöhen das Kursziel von 65 auf 75 USD.Die Analysten der britischen Investmentbank schätzen die US-amerikanische Large-Cap-Bankenbranche weiterhin positiv ein, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie erwarten, dass sie von einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung und regulatorischen Vebresserungen in den USA profitieren sollte. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen angepasst.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Wells Fargo-Aktie bestätigt und das Kursziel von 65 auf 75 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2017)XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:50,80 EUR +0,40% (03.01.2018, 11:34)