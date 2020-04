Der klassische Video Slot im 5x3 Walzenformat

Spannender Spielspaß in unübertrefflicher Themenvielfalt

Abgesehen von Slot Spektakeln mit frechen Früchtchen drehen sich die Walzen zu den verschiedensten Themen. Jedes Automatenspiel erzählt seine eigene Story und lässt den Spieler in andere Zeiten, exotische Länder, Lichtjahre entfernte Galaxien oder zauberhafte Fantasiewelten reisen. Dazu einige Beispiele:



Starburst – Futuristisches Slot Abenteuer im Weltall von NetEnt

The Wizard Of Oz – Fantasy Slot von WMS nach gleichnamigem Filmklassiker

Fortune Dogs – Humorvoller Asien Slot von Habanero

Book Of Dead – Populärster Ägypten Klassiker von Play'n GO

Siren's Treasure – Unterwasser Schatzsuche von Spinomenal

Sticky Diamonds – Früchte Klassiker in neuem Kleid von Gamomat

Golden Colts – Gruseliges Western Abenteuer von Play'n GO

Unter den unzähligen innovativen Softwarespezialisten mangelt es jedenfalls nicht an Fantasie der Spieledesigner und Ideenreichtum beim Spielaufbau.



Spektakuläre Neuentwicklungen im Sektor Spielautomaten

Für Spieler, die stets nach neuen Aufregungen und spannenden Überraschungen suchen, hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Aufwendige Spieleentwicklungen mit brillant präzisem Design bieten dem Online Player faszinierende Spielerlebnisse in mehreren Ebenen. Detailgenaue Grafiken und atemberaubende 3D-Animationen erzählen mitreißende Geschichten und lassen den Freizeitspieler ein unterhaltsames Abenteuer miterleben.



Wir finden beispielsweise fesselnde Spielkreationen, die den Spielspaß durch kombinierte Automatenspiele mit integrierten Bonusspielen im Arcade Stil steigern. Häufig wird die klassische 5x3 Walzenformation mit zusätzlichen Rollen oder Reihen für noch mehr Auszahlungslinien erweitert. Somit werden Spielautomaten durch den enormen Unterhaltungswert gepaart mit lukrativen Gewinnchancen auf ein gänzlich neues Niveau gehoben.



Zudem sorgen aktuell einzigartige Megaway Entwicklungen für neue Furore unter den Slot Fans. Dazu zählt unter anderem Bonanza von Big Time Gaming. Anstatt auf herkömmlichen Rollen befinden sich die Symbole auf herabfallenden Kacheln mit flexibler Formatierung. Dadurch werden Gewinne über bis zu 117.649 Auszahlungswege generiert, die obendrein profitable Kettenreaktionen auslösen.



Slotmaschinen mit drei Walzen und Nostalgieflair

Der erste Einarmige Bandit aus dem Jahr 1889 trug den Namen Black Cat und war mit drei Rollen und nur einer Gewinnlinie ausgestattet. Die Walzendrehungen wurden durch Münzeinwurf und Hebelmechanismus gestartet. Zwar gibt es mechanische Geldspielautomaten nur noch im Museum, Nostalgiker finden jedoch bis heute Spielspaß bei zahlreichen 3-Walzen Online Slots im Retro Look.



Früchte Slots mit ihren leuchtend bunten Symbolen gelten als populärste Klassiker, die offensichtlich nie aus der Mode kommen. Die Zutaten des altbekannten Obstsalats bestehen aus Kirschen, Orangen, Zitronen, Melonen und Trauben. Zur lukrativen Würze gesellen sich andere traditionelle Symbole wie die Glückszahl Sieben, Glocken, Sterne, Bar Balken oder Diamanten hinzu.

Zudem ist der digitale Klassik Slots im 3x3 Walzenformat in Internet Spielotheken in verschiedenen Varianten verfügbar. Beispielsweise mit einer, drei oder fünf Gewinnlinien, sowie integrierten Jokern. Großer Beliebtheit erfreuen sich außerdem Twin Player Versionen, bei denen gleichzeitig an zwei Slotmaschinen gespielt werden kann.



Fazit

Bei welchen Spielautomaten sich Echtgeld Spieler die besten Gewinnchancen erhoffen dürfen, wird durch den RTP Wert ersichtlich. Bei welchen Video Slots der Glücksritter jedoch am besten unterhalten wird, kann nur jeder für sich selbst beurteilen. Die ideale Methode um das individuell festzustellen, bieten kostenlose Demo Spiele zum risikofreien Kennenlernen. (24.04.2020/ac/a/m)









