Es verstehe sich von selbst, dass der Westen, wenn er Putins Ambitionen stoppen wolle, über die bereits angekündigten Sanktionen hinausgehen müsste. Strengere Maßnahmen gegen Russland würden jedoch auch negative Auswirkungen auf die Länder haben, die sie verhängen würden. Daher würden die westlichen Staats- und Regierungschefs bislang noch zögern, diese Schritte in Angriff zu nehmen.



Ein Stopp der Energieeinfuhren aus Russland wäre der größte Schlag für die russische Wirtschaft. Natürlich werde ein solcher Schritt nicht einmal in Erwägung gezogen. Die Europäische Union befürchte vielmehr, dass Moskau beschließen könnte, die Energieexporte in die EU zu stoppen, was die Energiepreise in Europa noch weiter in die Höhe treiben würde. Das sei auch der Grund, warum die EU zögere, Sanktionen gegen Russlands Zugang zum SWIFT-Zahlungssystem zu verhängen.



Hingegen werde in den Vereinigten Staaten über ein Verbot von Technologieverkäufen an Russland nachgedacht. In einem solchen Szenario könnte sich Russland jedoch nach chinesischer Technologie umsehen. Es könnten auch Sanktionen gegen die größten Banken angekündigt werden, aber der Westen sei besorgt, wie sich das auf seine Investitionen in Russland auswirken würde. Wie man sehe, würde jeder Schritt, der einen größeren Schaden für die russische Wirtschaft zur Folge hätte, auch negative Auswirkungen auf die westlichen Volkswirtschaften bedeuten.



Europa könne die Energieeinfuhren aus Russland nicht stoppen, aber die NATO-Länder könnten eine Energiepolitik betreiben, die sich eher negativ auf Russland auswirke. Dabei sei zu beachten, dass der Rückgang der russischen Energieeinnahmen in den Jahren 2015-2017 größere Auswirkungen auf die russische Wirtschaft gehabt habe als die Sanktionen, die nach der Annexion der Krim verhängt worden seien. Welche Gründe gebe es dafür? Die enorme Expansion des US-Schieferölsektors habe das Gleichgewicht auf dem Ölmarkt verändert. Das habe die OPEC und Russland zeitweise daran gehindert, die Ölpreise anzuheben.



Doch habe die OPEC+ ihre preisbestimmende Macht zurückgewonnen. Dabei sei zu beachten, dass die Klimapolitik in Bezug auf den Ölsektor langfristig zwar negative Folgen für Russland haben sollte. Am kurzen Ende äußere sie sich aber positiv, da sie zu einer geringeren Ölproduktion in den USA und einer höheren Nachfrage in Europa führe.



Was müsse also getan werden? Die Vereinigten Staaten sollten ihren eigenen Ölsektor sowie den Ölsektor verbündeter Länder (Mexiko, Brasilien) unterstützen und so schnell wie möglich eine Einigung mit dem Iran erzielen. Europa sollte handeln, um seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern. Denn Sanktionen gegen Moskau seien unwirksam, wenn sie sich nicht gegen russische Energieexporte richten würden. Und ohne solche Maßnahmen werde der russische Hunger nach mehr Land möglicherweise nie gestillt werden. Die Gefahr einer weiteren Eskalation werde die Märkte belasten und könne die Kraftstoffpreise noch weiter in die Höhe treiben. (23.02.2022/ac/a/m)





