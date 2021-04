Die Spielauswahl

Wettlimits

Eine weitere bedeutende Rolle spielen die Wettlimits in einem Online Casino. Jedes Casino weist unterschiedliche Wettlimits auf. Sehr beliebt sind vor allem Spiele, bei welchen man bereits ab einem geringen Betrag wie zum Beispiel 0,01 EUR anfangen kann zu spielen. Solche Wettlimits bieten sich hervorragend dafür an, die unterschiedlichen Spiele erst zu testen und kennenzulernen.



Das Angebot an Boni

Es gibt heute kein Casino mehr, dass keine Boni für Kunden anbieten. Vor allem Neukunden können immer wieder von einen guten Willkommensbonus profitieren. Sehr beliebt in Deutschland sind zudem Online Casinos, die auch einen Bonus ohne Einzahlung angeboten werden. Viele Casinos bieten den Kunden direkt nach der Registrierung 10 Euro oder ein paar Freispiele an. Auch dies bietet sich hervorragend dafür an, dass man das Casino zuerst etwas besser kennenlernen kann, bevor man sich dafür entscheidet, Echtgeld einzuzahlen.



Des Weiteren sollte man auch auf die Bonusbedingungen in einem Online Casino achten. Diese unterscheiden sich von Casino zu Casino sehr. Es lohnt sich nur dann, sich in einem Online Casino anzumelden, wenn diese Bedingungen auch fair für den Spieler gestaltet sind.



Zahlungsmethoden

In jedem Online Casino werden unterschiedliche Zahlungsmethoden angeboten. Auch darauf sollte man achten, bevor man sich für ein Casino entscheidet. Ebenfalls sollte dabei beachtet werden, wie lange Einzahlungen und auch Auszahlungen dauern. Es gibt viele Casinos, bei welchen eine Einzahlung nur wenige Sekunden dauert und eine Auszahlung jedoch mehrere Tage.



Sicherheit und Lizenzierungen

Wie sicher ein Online Casino ist, kann man in den meisten Fällen an den Lizenzierungen erkennen. So sollte auch darauf geachtet werden. Für deutsche Spieler ist Sicherheit in einem Online Casino das A und O. So entscheiden sich Kunden hier vor allem für Casinos, die eine oder auch mehrere Lizenzierungen aufweisen. Besonders beliebt sind Casinos, die eine Lizenzierung der Malta Authority aufweisen. Auch gibt es viele Casinos, die eine europäische Lizenzierung aufweisen. Wenn das Casino lizensiert ist, sollte man hier auch unbedingt auf das Datum achten und ob die Lizenz auch noch gültig ist.









