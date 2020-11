Die verschiedenen Arten der Casino Boni

Willkommensboni / Neukundenboni

Boni ohne Einzahlung / No Deposit Boni

High Roller Boni

Treueboni / VIP-Boni

Cashback Boni

Einzahlungsboni / Reload Boni

Der Bonusvergleich - die verschiedenen Arten

Bonus ohne Einzahlung / No Deposit Bonus

Bei dieser Prämie haben wir es mit dem einfachsten aller Casino Boni zu tun, denn für ihn muss man sich lediglich als Spieler registrieren und schon wird er gutgeschrieben. Zwei Dinge sind hier anzumerken: Zum einen wird ein solcher Bonus nicht sehr oft gewährt und zum anderen kann es sein, dass ein Bonuscode notwendig ist, um die Aktion zu aktivieren.

Derartige Promotionen sind in jedem Online Casino zu finden. Um sie zu erhalten, muss eine Einzahlung auf das Spielerkonto vorgenommen werden.

Dieser Bonus wird ausschließlich Bestandskunden gewährt. Man erhält ihn, wenn man erneut ins Casino einzahlt.

Ein ebenfalls recht seltener Bonus, dessen Höhe sich an den Verlusten orientiert, die der Spieler innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinnehmen musste. Das heißt, wer spielt und das Glück nicht auf seiner Seite hat, erhält einen gewissen Anteil seiner Fehlbeträge zurück.

Online Casinos vergeben gern Freispiele, besonders dann, wenn ein Provider ein neues Spiel veröffentlicht hat. Für die kostenlosen Runden ist entweder eine Einzahlung notwendig oder die Free Spins werden in Form eines No Deposit Bonus für Neukunden gewährt.

Dabei handelt es sich zumeist um Treueprogramme bzw. VIP-Clubs, in denen die Spieler für ihre Echtgeldeinsätze Punkte erhalten. Mit diesen steigen sie die verschiedenen Treuestufen auf und profitieren von gewissen Vorzügen wie beispielsweise höhere Cashbacks, schnellere Auszahlungen und Freispiele.

Eine ganz besondere Promotion: Der Live Casino Bonus

Allerdings haben sich die Casinobetreiber mit der Zeit eben dieses Problems angenommen und bieten für Kunden im Live Casino einen speziellen Bonus, wenn diese sich registrieren. Er ist genau auf diese Spieler zugeschnitten, wobei erwähnt werden muss, dass die Bonussummen hier durchaus recht hoch und auch die Bonusbedingungen keineswegs leicht zu erfüllen sind. Außerdem gelten selbst dann noch Ausnahmen, wenn es um die Erfüllung der Rollover-Bedingungen geht.



Ist ein Bonus empfehlenswert?

Besonders neue Spieler begehen einen Fehler: Sie nehmen einen Casino Bonus in Anspruch und sind aufgrund des hohen Bonusbetrages so euphorisch, dass sie sich später wundern, warum dieser nicht auszahlbar ist. Hier gilt: Das Lesen der AGB und der Bonusbedingungen ist ein absolutes Muss! Darin verbergen sich allerhand Vorgaben, die zwingend erfüllt sein müssen, bevor ein Bonusguthaben oder mit ihm entstandene Gewinne aufs Girokonto ausgezahlt werden können.



Jeder Spieler, sei es ein Einsteiger, ein Fortgeschrittener oder ein Profispieler, kann von einem Bonus profitieren. Promotionen eignen sich besonders gut, um das Portal, dessen Spieleportfolio und den Service in Ruhe unter die Lupe zu nehmen, und zwar ohne oder mit nur geringem finanziellen Risiko. Wer also zunächst die Spiele in Augenschein nehmen und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut machen möchte, für den ist ein Bonus durchaus nützlich. Schließlich können mit dem zusätzlichen Guthaben die notwendigen Grundlagen vertieft werden und man spielt mit mehr Raffinesse am Automaten oder Tisch.



Anders verhält es sich bei Profispielern und Kunden, die eine gewisse Erfahrung vorweisen können. Diese werden auf den einen oder anderen Bonus eher verzichten, denn sie kennen ihr Casinoportal bereits genau und wollen sich das mitunter langwierige Freispielen gewährter Prämien lieber sparen. Darüber hinaus sind erfahrene Spieler auch etwas skeptischer, wenn es um die doch manchmal zu straffen Bonusbedingungen geht. Lieber sind sie ihr eigener Herr und wollen sicher sein, dass ihre erzielten Gewinne auch garantiert ausgezahlt werden.



Casino Boni - kaum noch wegzudenken

Kaum jemand kann sich Online Casinos noch ohne Boni und Freispiele vorstellen. Das ist verständlich, denn schließlich ermöglicht ein Bonus ein sorgenfreies Spiel und höhere Gewinnchancen mit geringerem Risiko.



Bei der Auswahl einer virtuellen Spielhalle ist den meisten Spielern sehr wichtig, dass der Betreiber ein attraktives Bonusprogramm bietet, das nicht nur Extrageld, sondern auch Freispiele bringt. Darüber hinaus werfen sie einen genauen Blick auf die Promotionen nach dem Neukundenbonus. Was wird Bestandskunden geboten?



Der Spielspaß, den man auf einer Glücksspielplattform erlebt, hängt stark von deren Bonusprogramm ab. Doch achten Sie bei der Bonussuche nicht nur auf große Beträge und viele Freispiele, sondern unbedingt auch auf die jeweils anhängigen Bedingungen! Sind diese fair, bekommen Sie einen unschätzbaren Vorteil.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ein Casino Bonus ist eine fantastische Möglichkeit für Glücksritter, sich einen Vorteil zu verschaffen. Derartige Promotionen werden nur in virtuellen Spielhallen angeboten und sind in traditionellen Casinos nicht zu bekommen. Seriöse Casinoanbieter gewähren Boni zum einen, um das Interesse neuer Spieler auf sich zu lenken und zum anderen, um Bestandskunden zum Weiterspielen zu ermutigen. Es gibt verschiedene Bonusarten, die kein Spieler verpassen sollte. Typische Zuwendungen sind beispielsweise zusätzliches Bonusguthaben, Freispiele oder regelmäßige Cashbacks.Die Auswahl an Boni ist riesig, denn die Casinoanbieter lassen sich immer wieder neue Aktionen und Promotionen einfallen, mit denen die Spieler extra Geld und Freispiele erhalten können. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um:Ein Bonus ist als freiwillige Zusatzleistung des Casinobetreibers zu verstehen, die unter bestimmten Voraussetzungen gewährt wird. Am beliebtesten ist der Willkommensbonus, den Spieler für ihre erste Einzahlung von Guthaben auf ihr Mitgliedskonto erhalten. Es gibt aber auch nicht selten Aktionen, bei denen neue Kunden direkt nach ihrer Registrierung ohne Einzahlung einen Bonus erhalten. Dabei handelt es sich oft um eine gewisse Anzahl von Freispielen, mit denen man gänzlich ohne finanzielles Risiko spielt, aber dennoch echte Gewinne erzielen kann. Oder es gibt einen 5 Euro Bonus in Form von Guthaben, mit dem der Spieler ganz nach eigenem Wunsch sofort und ohne eigenen Geldeinsatz im Casino spielen kann.Im Grunde können Casino Boni auf sechs verschiedene Promotionsarten aufgeteilt werden:Neben diesen sechs grundsätzlichen Bonustypen gibt es auch noch zeitlich begrenzte Boni, etwa für den Slot des Monats oder der Woche. Einige Casinobetreiber bieten sogar einen Bonus, wenn eine bestimmte Zahlungsmethode für die Einzahlung genutzt wird. Aber auch saisonale Ereignisse werden gern genutzt, um Promotionen anzubieten, wie beispielsweise zu Weihnachten, an Ostern oder während des Oktoberfests. In diesem Fall gibt es dann zum jeweiligen Thema passende Prämien.Willkommensboni sind für Kunden, die ausschließlich im Live Casino spielen, in aller Regel nicht interessant. Der Grund ist, dass sie meist auf Spielautomaten ausgelegt sind und Tisch- und Kartenspiele nur mit einem sehr geringen Prozentsatz bei der Erfüllung der Umsatzbedingungen angerechnet werden. Dazu kommt, dass die Inhalte des Live Bereichs meist nicht genutzt werden können.