Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Weizenpreis an der CBOT gab gestern leicht nach, steht aber dennoch vor dem dritten Wochengewinn in Folge, berichten die Analysten der Commerzbank.



Hintergrund seien mögliche Frostschäden in den Winterweizenanbaugebieten im Mittleren Westen der USA. Denn während sich im Nordosten der USA der Schnee inzwischen meterhoch auftürme, liege in einigen US-Bundesstaaten zu wenig Schnee, der die Weizenpflanzen vor dem Frost schützen könnte. Dies gelte insbesondere für den wichtigsten Weizenanbaustaat Kansas. Laut US-Landwirtschaftsministerium sei der Anteil der unter Trockenheit leidenden Flächen in der letzten Woche weiter gestiegen, was u. a. auf die Gebiete der südlichen Prärien, also auch Kansas, zurückzuführen gewesen sei. Die Kältewelle dort solle zudem noch einige Tage andauern.



Das im Gegensatz dazu ungewöhnlich milde Wetter in Europa habe unterdessen die Schneedecken in der EU und Russland weitgehend abschmelzen lassen. Dies wiederum führe zu Sorgen, dass es im Falle eines Kälteeinbruchs zu Frostschäden bei den dortigen Winterweizenpflanzen kommen könnte. In der Folge sei der Weizenpreis in Paris auf 160 EUR je Tonne gestiegen, obwohl der Euro gestern gegenüber dem US-Dollar ein 4-Monatshoch erreicht habe. Anfang der Woche habe EU-Weizen wegen der Wechselkursentwicklung noch ein 4-Monatstief von 158 EUR je Tonne verzeichnet. (05.01.2018/ac/a/m)